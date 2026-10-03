OEA exige elecciones en Nicaragua y liberación de presos políticos

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó por una resolución para que el gobierno de Nicaragua celebre elecciones, libere a los presos políticos y restaure la separación de poderes.

La decisión se tomó durante una reunión extraordinaria de cancilleres en Washington, en medio de las tensiones por las declaraciones del dictador Daniel Ortega, quien dijo que ya no habrá comicios en su país.

¿Qué dice la resolución de la OEA?

La iniciativa fue promovida por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana, en un documento donde se le solicita a las autoridades nicaragüenses crear las condiciones necesarias para realizar elecciones “libres, justas e inclusivas”, además de esclarecer el paradero de las personas desaparecidas y devolver la nacionalidad a quienes fueron privados de ella.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, advirtió sobre la urgencia de recuperar el orden constitucional y pidió a los países miembros considerar medidas económicas y financieras dirigidas a funcionarios.

Sin embargo, la resolución no contempla sanciones específicas contra Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

La Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la #OEA aprobó por aclamación la resolución “La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua”https://t.co/ZJbvKDHopR pic.twitter.com/WuMEypGNg7 — OEA (@OEA_oficial) October 2, 2026

La sesión se realizó sin representantes de Nicaragua, debido a que el país dejó de formar parte de la OEA en 2023, por decisión de Daniel Ortega.

"REAFIRMANDO que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, y que sus elementos esenciales incluyen, entre otros, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la separación de poderes y la independencia de los poderes del Estado", escribió la OEA en un comunicado.

Régimen de Nicaragua rechazó a embajadora de Estados Unidos

Durante el evento, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, señaló que el gobierno nicaragüense rechazó a Natasha Franceschi como nueva embajadora de Estados Unidos en el país.

No se han dado a conocer más detalles de la polémica decisión del régimen, lo único que queda claro es que sigue creciendo la tensión entre las autoridades de ambos países.

Mientras que en otro conflicto diplomático, República Dominicana anunció el cierre de su embajada en Nicaragua, la cual no regresará mientras continúe el deterioro de las condiciones democráticas.

