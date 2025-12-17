OEA descarta fraude en elecciones presidenciales de Honduras

Después de más de dos semanas de celebrar las elecciones presidenciales en Honduras, el órgano electoral aún no declara un ganador, mientras algunos políticos locales claman fraude. Ante ello, la Organización de Estados Americanos (OEA) reveló su informe y descartó una manipulación de los resultados.

En su misión de observación, la OEA apuntó que el día de la jornada electoral ocurrió con normalidad y con una alta participación de los ciudadanos, salvo “incidentes aislados” y reprochó la lentitud para procesar los resultados por la falta de uso de la tecnología.

Informe de la OEA: descartan dolo o manipulación en las elecciones de Honduras

“El informe advierte que el proceso estuvo marcado por conflictos internos en las autoridades electorales, retrasos en la adopción de decisiones clave y deficiencias técnicas en el uso de herramientas tecnológicas para el procesamiento de resultados”, menciona el reporte.

Además, la OEA destacó su preocupación porque circulan “narrativas de fraude” de distintos actores políticos de Honduras , los cuales dañan la confianza de los ciudadanos y la institucionalidad de la democracia.

“En relación con la etapa postelectoral, la Misión reconoció la existencia de demoras en la gestión del material electoral y en los sistemas informáticos, pero enfatizó que no se ha observado dolo ni manipulación deliberada. Asimismo, recordó que la legislación hondureña establece claramente los mecanismos de impugnación, y que solo las autoridades electorales competentes están facultadas para emitir una declaratoria oficial de resultados”, destacó el organismo internacional.

Tensión en las calles: Mel Zelaya convoca a protestas y exige recuento manual de votos

Simpatizantes del Partido Libre, el que gobierna Honduras , realizaron protestas violentas en Honduras, después de que varios integrantes de dicho partido alegaran un supuesto fraude y manipulación de los resultados.

El expresidente Mel Zelaya, esposo de la actual presidenta Xiomara Castro , llamó a los partidarios del partido gobernante a protestar el 15 de diciembre de 2025 y exigir un recuento manual de todos los votos de las elecciones impugnadas.

Nasry Asfura lidera por estrecho margen: así va el conteo de votos en Honduras

Los últimos resultados preliminares muestran a Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, a la cabeza con el 40.54% de los votos, unos 43 mil votos por delante de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que tiene el 39.19% de los votos. En un lejano tercer lugar está Rixi Moncada, del partido izquierdista Libre, que actualmente está en el poder.