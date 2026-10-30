La Catrina gigante del Zócalo de la CDMX rompe récord Guinness

El Zócalo de la Ciudad de México ya tiene una nueva protagonista para el Día de Muertos, una Catrina gigante de más de 33 metros de altura que consiguió un récord Guinness como la figura de cartonería de este personaje más alta del mundo.

La escultura forma parte de la tradicional ofrenda instalada en la Plaza de la Constitución, donde familias, turistas y visitantes ya comenzaron a recorrer el montaje y tomarse fotografías entre flores de cempasúchil, ajolotes y otros elementos representativos de la celebración.

¿Cuánto mide la Catrina gigante del Zócalo y qué récord consiguió?

Aunque inicialmente se había informado que la figura alcanzaba los 32 metros, durante la inauguración un representante de Guinness World Records confirmó que su altura supera los 33 metros.

Con esta medida, la Catrina de la capital mexicana superó la marca que había conseguido Puerto Vallarta, Jalisco, en 2023.

El reconocimiento convierte a esta monumental figura en uno de los principales atractivos de las celebraciones de Día de Muertos de 2026 en la Ciudad de México.

¡Rompen récord en la CDMX! La monumental ofrenda del Zócalo ya abrió y su Catrina de cartonería, de más de 33 metros, fue reconocida con el Récord Guinness como la más alta del mundo. La entrada es gratuita y estará hasta el 3 de noviembre. El reporte de @Deidali https://t.co/QZB984Po5U — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 30, 2026

¿Qué puedes encontrar en la ofrenda de Día de Muertos del Zócalo?

La Catrina no está sola. El montaje incluye flores de cempasúchil, figuras de ajolotes y elementos que permiten a los visitantes disfrutar de uno de los escenarios más fotografiados de esta temporada.

También destaca la iluminación instalada sobre la avenida 20 de Noviembre y los edificios de Gobierno, con referencias al trabajo del grabador mexicano José Guadalupe Posada, creador de la famosa Calavera Garbancera, que inspiró a la Catrina.

Entre los visitantes también hay personas que llegan caracterizadas como catrinas y catrines, mientras otras aprovechan sus disfraces de Halloween para llevarse una fotografía del recorrido.

¿Hasta cuándo estará la ofrenda monumental del Zócalo?

La instalación estará abierta hasta el 3 de noviembre de 2026, por lo que el fin de semana es una de las últimas oportunidades para conocerla antes de que sea retirada.

La entrada es completamente gratuita y el recorrido es familiar, así que no necesitas comprar boletos ni realizar algún pago para visitarla.

¿Cómo llegar al Zócalo y qué debes tomar en cuenta?

Puedes llegar al Centro Histórico mediante el Metro CDMX, utilizando la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2.

Sin embargo, toma en cuenta que durante el fin de semana habrá actividades relacionadas con el desfile de Día de Muertos, por lo que podrían registrarse cierres viales y modificaciones en la circulación del primer cuadro de la capital. Incluso en el Metro, por lo que las estaciones más cercanas serían Bellas Artes y Allende.

Lo recomendable es anticipar tu traslado y consultar los avisos de movilidad antes de salir.

