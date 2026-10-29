Ofrenda monumental en Iztapalapa: fechas, horario y todo lo que debes saber

¿Ya tienes disfraz? Si estás planeando salir a visitar la ofrenda monumental en la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México (CDMX), prepárate porque aquí te contamos todo lo que debes saber, desde fechas, horarios y ubicación exacta de dónde será esta festividad.

¿Dónde será la ofrenda monumental en Iztapalapa?

La ofrenda monumental de Iztapalapa será una de las opciones para celebrar el Día de Muertos en la Ciudad de México. Si planeas visitarla, toma en cuenta la fecha y hora de inauguración, así como los puntos donde estará instalada para organizar tu recorrido y disfrutar de esta tradición.

La instalación se distibuirá en distintos puntos de Iztapalapa, por lo que es importante identificar las ubicaciones antes de audir. Los espacios señalados son:



Andador Aldama

Comonfort

Jadín Cuitlahuac

Ayuntamiento

Si tienes previsto asistir, considera estos puntos para planer tu llegada y recorrido.

¿Cuándo inauguran la ofrenda monumental de Iztapalapa?

La inauguración de la ofrenda monumental de Iztapalapa será el sábado 31 de octubre a las 18:30 horas y la entrada será gratuita, por lo que las personas interesadas podrán acudir sin ninguna restricción.

¿Habrá rodada de Día de Muertos en Iztapalapa?

Sí, este 1 de noviembre se llevará a cabo la rodada de muertos a las 17:30 horas. El punto de salida es en el Metro Constitución de 1917 y terminarpa en la Expalanada Jardín Cuitláhuac.

Hasta cuándo podrás ver las esculturas iluminadas y los túneles de cempasúchil en Reforma

La exposición comenzó el viernes 23 de octubre y puede visitarse en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma. El horario establecido es de las 19:00 a las 23:00 horas, por lo que quienes deseen conocer esta propuesta artística pueden acudir por la noche para apreciar las esculturas y las luces que acompañan la celebración de esta tradición mexicana.

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Pero toma nota, ya que su último día en las calles de Reforma será el 8 de noviembre. Prepara y alista tu día para poder visitar estas exposiciones en la CDMX.