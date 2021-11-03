Policía de Ohio halla agujas en dulces entregados en Halloween

Autoridades de Ohio iniciaron una investigación luego de que encontraron agujas de coser en al menos dos dulces entregados a un niño durante el Halloween.

La policía de la ciudad de Fostoria, Ohio, informó que encontró la aguja en un chocolate el domingo por la noche cuando un niño lo recibió en la zona de North Union Summit y Rock Street, aunque hasta el momento se desconoce su origen exacto.

El niño que recibió el chocolate con una aguja atravesada durante el Halloween resultó ileso y de acuerdo con el informe de la policía de Fostoria, Ohio, se encontró un objeto similar en otra barra de chocolate.

An observant child in Ohio alerted police to a sewing needle planted inside a chocolate treat received while trick-or-treating in Fostoria in the area of North Union, Summit and Rock streets, authorities said. pic.twitter.com/lCOTb7zQwy — R C👀k ◇ #Resist 🇺🇸 #FBR #ComplicitCorruptGOP (@rscook) November 1, 2021

Buscan con Rayos X agujas en dulces de Halloween en Ohio

Tras el caso de la aguja en la barra de chocolate, las autoridades de Fostoria, Ohio, exhortaron a los padres de familia revisar las bolsas y los dulces que recibieron los niños durante el Halloween.

Incluso el hospital comunitario ProMedica Fostoria se ofreció a realizar radiografías con una máquina portátil a los dulces entregados durante Halloween para encontrar posibles agujas.

El jefe de la policía de Fostoria, Ohio, Keith Loreno, dijo que aunque son dos chocolates con agujas, se tomarán en serio este caso, ya que alerta sobre un posible daño a los niños.

“Aunque solo somos conscientes de que hay dos dulces involucrados, nos tomamos esto en serio y nos horroriza que alguien esté tan loco como para querer lastimar a los niños de nuestra comunidad”.

La investigación continuará y autoridades de la Fostoria exhortaron a la comunidad a proporcionar información sobre los posibles responsables de colocar agujas en los dulces entregados a los niños en Halloween.

Durante la toma de radiografías a los dulces, varios padres de familia agradecieron a la policía y al hospital comunitario de salvaguardar a los niños de algún objeto que pudiera poner en peligro su integridad.

Hasta el momento no se reporta ningún niño herido por las agujas encontradas en los caramelos.