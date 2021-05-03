Oktoberfest 2021: cancelan por segundo año la fiesta de la cerveza

El Oktoberfest 2021 no se celebrará por segundo año consecutivo debido al Covid-19, anunció el primer ministro bávaro, Markus Soeder, quien dijo que el riesgo es demasiado grande, debido a la incertidumbre sobre cuándo podría remitir la pandemia.

Soeder dijo a periodistas que era necesario cancelar los grandes eventos, como el Oktoberfest 2021, porque requerían enormes compromisos financieros y el riesgo es demasiado grande dada la incertidumbre sobre cuándo podría remitir la pandemia.

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"Además, en las cervecerías no se pueden aplicar medidas como el distanciamiento social y el uso de mascarillas", dijo Soeder, al destacar que el Oktoberfest atrae a unos 6 millones de visitantes a Múnich al año, muchos de ellos procedentes del extranjero. El Oktoberfest de este año iba a celebrarse del 18 de septiembre al 3 de octubre.

Alemania ha vacunado a más del 28 por ciento de su población. Con el aumento de las inmunizaciones y el descenso de los contagios, se espera que las restricciones reimpuestas en noviembre y reforzadas la semana pasada se levanten pronto.

El Oktoberfest, la fiesta de la cerveza en Alemania

El Oktoberfest es la fiesta más popular de Alemania y una de las más importantes del mundo y es tan popular que en México comenzó a organziar una celebración muy parecida, al igual que en Brasil, Argentina, Chile o Venezuela.

El festival se celebra desde 1810 y surgió debido al matrimonio entre el príncipe Luis I de Baviera y Teresa de Sajonia y Hildburghausen. Desde su creación la fiesta solamente fue cancelada durante los periodos de guerra y por otras causas mayores, algo que sólo ha ocurrido en 26 ocasiones en los más de 200 años de existencia del festival, sumando las cancelaciones por la pandemia.

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El Oktoberfest inicia cuando llegan los Wiesnwirte, propietarios de las cervecerías, escoltados por carros de caballos cargados de barriles de cerveza, y el alcalde procede a abrir el primer barril y se realiza un desfile de trajes tradicionales.

