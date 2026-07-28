Ola de calor se extiende a 9 estados de México este 28 de julio: El termómetro podría superar los 45 °C
Este martes 28 de julio, la Conagua advirtió que ya suman nueve estados de México afectados por una ola de calor; advirtieron que el termómetro podría superar los 45°C.
Este martes 18 de julio, la Comisión Nacional del Agua, Conagua, anunció el número de estados de México que presentan una ola de calor y podrían alcanzar más de 45° C en el termómetro.
¿Cuál es la lista completa de las entidades donde se espera calor y temperaturas máximas este segundo día de la semana?
¿En qué estados de México hay ola de calor?
La ola de calor mantiene presencia en nueve estados de la República Mexicana, actualmente.
- Baja California
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Veracruz
- Chiapas
- Oaxaca
Más estados que sufren por ola de calor se sumaron a la lista
Fue desde el día lunes 27 de julio que las autoridades de la Conagua alertaron sobre la presencia de este fenómeno en al menos 6 estados de México, la mayoría del norte y noroeste.
Para este martes, las temperaturas máximas y lo fuerte del sol se extendieron hasta el sur y oriente del país, sumando a los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca a la lista que sentirá la ola de calor.
Pronóstico de temperaturas altas para hoy
Para este martes, estas son las temperaturas altas que se esperan por zonas:
- Extremas, superiores a 45 °C: Baja California, noreste.
- Muy calurosas, 40 a 45 °C: Sonora, Chihuahua, norte y noreste, Coahuila, noroeste, Nuevo León, este, y Tamaulipas, noroeste y oeste.
- Calurosas, 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, norte, Colima, Michoacán, suroeste, Guerrero, suroeste, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas, norte, San Luis Potosí, Querétaro, norte, Hidalgo, norte, Morelos, Puebla, norte y suroeste, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Cálidas, 30 a 35 °C: Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato.
¿Dónde va a llover hoy martes?
Aunque en algunas entidades va a pegar mucho el intenso calor, la interacción con otros sistemas va a provocar importantes lluvias:
- Lluvias intensas, 75 a 150 mm: Jalisco, suroeste, Colima, Michoacán, suroeste, Guerrero, norte y este, y Oaxaca, oeste.
- Lluvias muy fuertes, 50 a 75 mm: Nayarit, oeste y sur, Morelos, sur, Puebla, suroeste, y Chiapas, sur.
- Lluvias fuertes, 25 a 50 mm: Sonora, este y sureste, Chihuahua, oeste y suroeste, Durango, suroeste, Sinaloa, sur, Ciudad de México, Estado de México, este, centro y suroeste, Tlaxcala y Veracruz, centro.
- Intervalos de chubascos, 5 a 25 mm: Baja California Sur, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas, 0.1 a 5 mm: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Tabasco.