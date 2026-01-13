VIDEO | Olas gigantes impactan autos en carretera de Italia y desatan pánico

Un impactante video, que se viralizó en redes sociales, muestra el momento exacto en que enormes olas del mar golpean varios autos que circulaban por una carretera costera en Italia, provocando escenas de pánico, daños materiales, además de una nueva alerta acerca de los efectos extremos del clima en Europa.

Las imágenes, que fueron captadas por testigos, muestran cómo el oleaje supera los muros de contención y arrastra agua, espuma y escombros hasta la vialidad, obligando a los conductores a detenerse abruptamente mientras algunos vehículos quedan parcialmente cubiertos por el mar.

Motorists were forced to turn around as monster waves smashed onto a coastal road in Italy’s Calabria region over the weekend. https://t.co/Be3MQyyQbW pic.twitter.com/RpjhMTo9vz — ABC News (@ABC) January 13, 2026

¿Dónde ocurrió el impacto de las olas en Italia?

De acuerdo con reportes de medios locales italianos y autoridades de protección civil, este peculiar incidente sucedió en una carretera costera del norte de Italia, una zona frecuentemente expuesta a temporales marítimos, especialmente durante la temporada de invierno.

El fenómeno fue provocado por un fuerte sistema de tormentas acompañado de vientos intensos, lo que generó oleaje anómalo, además de marejadas que superaron los niveles habituales de seguridad. Equipos de emergencia y policías locales acudieron al sitio para retirar vehículos afectados, limpiar la vía y evaluar daños en la infraestructura.

Hasta el momento, no se reportan víctimas mortales ni personas gravemente heridas, aunque varios automóviles sufrieron daños considerables. Las autoridades confirmaron que algunos conductores fueron auxiliados de manera preventiva, además de que la circulación estuvo cerrada temporalmente para evitar accidentes mayores.

¿Por qué se registran olas tan peligrosas?

Expertos en meteorología explican que este tipo de eventos extremos se encuentran relacionados con tormentas invernales intensas, combinadas con mareas altas y cambios bruscos en la presión atmosférica.

Instituciones como el Servicio Meteorológico de Italia han advertido que el cambio climático está incrementando la frecuencia e intensidad de fenómenos como marejadas, inundaciones costeras y oleaje destructivo en el Mediterráneo.

🌊La noche del 10 de enero, conductores en Scilla, Calabria 🇮🇹, se vieron obligados a dar marcha atrás cuando enormes olas golpearon repentinamente la carretera que conecta el pueblo con Chianalea.



El incidente, muestra la fuerza excepcional del mar en el estrecho de Mesina, que… pic.twitter.com/vMSyEQry3L — El Horizonte (@ElHorizontemx) January 12, 2026

Enormes olas golpean autos en carretera de Italia: el video que se volvió viral

El video del momento exacto del impacto se volvió viral en plataformas como “X”, TikTok e Instagram, donde miles de usuarios expresaron su sorpresa,, además de su preocupación por la fuerza del mar y la vulnerabilidad de las carreteras costeras.

Este episodio reabre el debate sobre la seguridad de la infraestructura frente a eventos climáticos extremos y la necesidad de reforzar medidas de prevención en zonas costeras; ¿será este tipo de escenas algo cada vez más común en el futuro cercano?