Viral y peligroso: Juego “Zig Zag”, el reto que casi provoca una tragedia en Paraguay

Un “juego” recientemente difundido en redes sociales estuvo a punto de terminar en una auténtica tragedia en Paraguay, luego de que un joven se colocara deliberadamente frente a un camión de carga en plena carretera, obligando al conductor a realizar una maniobra de emergencia para evitar atropellarlo; todo como parte del reto viral : “Zig Zag”.

El hecho, ocurrido en el municipio de Minga Guazú, fue captado en video y rápidamente se volvió viral, generando una enorme indignación, además de alarma entre usuarios y las autoridades debido al elevado nivel de riesgo que implicó la acción.

¿Qué es el reto viral “Zig Zag”?

El llamado “juego Zig Zag” consiste en que participantes se interponen frente a vehículos en movimiento, principalmente camiones o autobuses, para esquivarlos en el último segundo, todo con el objetivo de grabar el momento y obtener visualizaciones en redes sociales.

Especialistas en seguridad vial advierten que este tipo de desafíos representan un riesgo extremo, no solo para aquellos que participan, si no también para los conductores y otros usuarios o transeúntes.

🚨 En #Paraguay, un joven estuvo a punto de morir tras colocarse frente a un camión de carga como parte del reto viral "Zig Zag".



El conductor realizó una maniobra de emergencia en Minga Guazú para evitar atropellarlo.



El hecho quedó grabado y generó indignación y alarma… pic.twitter.com/WNaNqqXFCb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 13, 2026

Reto viral: ¿qué pasó en Minga Guazú con el Zig Zag?

En el video difundido, se observa cómo un jovencito se planta frente a un camión de carga, forzando al chofer a maniobrar bruscamente para no atropellarlo. La acción provocó que el conductor estuviera a punto de perder el control de la pesada unidad, lo que pudo haber desencadenado en un accidente con consecuencias fatales.

De acuerdo con información confirmada por autoridades locales, el implicado fue localizado a un par de kilómetros más adelante del lugar del incidente.

¿Quién es el joven detenido y qué cargos enfrenta por el reto viral?

El responsable fue identificado como Ricardo David Irala, de 19 años de edad, quien quedó a disposición del Ministerio Público de Paraguay. Se le investiga por el delito de intervención peligrosa en el tránsito, una falta grave que contempla sanciones penales.

Las autoridades de Paraguay señalaron que este tipo de conductas no serán toleradas, debido al riesgo que representan para la seguridad pública.

“Juego del Zig Zag”: El peligro de los retos virales

Organismos de tránsito y expertos en conducta digital advierten que la búsqueda de fama en redes sociales impulsa cada vez a desafíos más extremos. Según especialistas, la combinación de juventud, presión social y la búsqueda de la vitalidad puede llevar a decisiones imprudentes con consecuencias irreversibles.

El caso de Minga Guazú reabre el debate acerca de la responsabilidad en redes sociales y la necesidad de frenar retos virales que ponen en peligro vidas; ¿hasta dónde debe llegar el entretenimiento digital antes de convertirse en una amenaza real?

