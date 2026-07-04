¿Usará Inglaterra la “pastilla azul” en el Azteca? El dilema médico del equipo británico frente a la altura en México

La Selección de Inglaterra evalúa alternativas médicas permitidas, como el uso de la "pastilla azul" para mitigar los efectos de la altitud en sus futbolistas, esto debido a que el uso de sildenafil (también conocido como viagra) ayuda a la dilatación de vasos sanguíneos pulmonares para mejorar la oxigenación, lo que serviría para su enfrentamiento de octavos de final contra México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se llevará a cabo el próximo domingo 05 de julio de 2026 en el Estadio Ciudad de México.

🧵⚽💊 Pastillita azul para rendir



Jugar en ciudades a más de 2,500 msnm reduce el rendimiento físico por la menor cantidad de oxígeno.



Esto provoca el llamado mal de altura: fatiga, mareos y menor resistencia.https://t.co/ZPd90OCueF pic.twitter.com/fhfg8oSFVo — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 4, 2026

Para quienes se preguntan por el uso legal de esta sustancia, deben saber que el plantel —dirigido por Thomas Tuchel—, no está cometiendo ninguna infracción, puesto que no figura en la lista de prohibiciones de las autoridades reguladoras, según The Sun. De hecho, diversos estudios señalan que este fármaco no ofrece ventajas significativas de rendimiento en altitudes inferiores a los 4,000 metros o a nivel del mar, por lo que su impacto en los 2,240 metros de la CDMX, divide opiniones Médicas.

Cabe destacar que, este equipo llegó a la capital mexicana con solo dos días de anticipación, esto tras entrenar en Kansas City, y el efecto que tiene la CDMX es que, a grandes altitudes, la densidad del aire disminuye. Se supone que este compuesto ayuda a reducir la presión arterial en los pulmones, combatiendo los síntomas comunes como:



Fatiga prematura

Mareo

Aceleración del ritmo cardiaco

Pero no se sabe a ciencia cierta si podría ayudar más allá de relajar los vasos sanguíneos. Asimismo, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) no tiene en su Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos 2026 el viagra, por lo que su uso en el deporte de alto rendimiento es 100% legal. Sin embargo, su impacto fisiológico en la CDMX, podría desencadenar varias cuestiones. Según los especialistas del deporte, competir a 2,240 metros sobre el nivel del mar sin la aclimatación idónea que requiere de 10 a 14 días, eleva la frecuencia cardíaca entre 20 y 30 latidos adicionales por minutos, alterando el ciclo de sueño y el metabolismo aeróbico de los atletas habituados a nivel del mar.

Cabe destacar que, debido a la hostilidad deportiva y antecedentes de ruido provocadas con Ecuador y hechas por la afición local en las sedes hoteleras, la FIFA autorizó un bloqueo perimetral de vialidades en el hotel de concentración de Inglaterra, esto para garantizar el descanso de los jugadores.