El tiempo que pasas sentado en el trabajo podría aumentar el riesgo de morir de cáncer

Pasar varias horas sentado sin levantarse podría tener consecuencias más importantes de lo que se pensaba. Un nuevo estudio publicado en la revista científica PLOS Medicine encontró que permanecer sentado durante periodos prolongados se asocia con un mayor riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer y de morir por esta enfermedad.

La investigación analizó a 91 mil 292 adultos del proyecto UK Biobank, quienes utilizaron acelerómetros para medir su actividad física y fueron seguidos durante un promedio de 12 años. Los resultados apuntan a que no solo importa cuánto tiempo permanecemos sentados, sino también si hacemos pausas para movernos.

¿Qué descubrió el estudio sobre estar sentado por mucho tiempo?

Los investigadores encontraron que cada hora adicional de sedentarismo continuo se asoció con un 10% más de riesgo de morir por cáncer. En cambio, quienes interrumpían esos periodos prolongados con pequeños movimientos presentaban un menor riesgo.

El estudio también observó una asociación entre el sedentarismo prolongado y un mayor riesgo de algunos cánceres, como los relacionados con la obesidad, además de cáncer de mama, pulmón y ciertos tipos hematológicos.

Uno de los hallazgos más relevantes es que no hace falta realizar ejercicio intenso para obtener beneficios.

Los investigadores estimaron que:



Sustituir una hora diaria de sedentarismo por actividad física ligera, como caminar despacio o hacer tareas domésticas, se asoció con un 12% menos de riesgo de morir por cáncer .

. Cambiar 30 minutos por actividad moderada redujo ese riesgo en 8%.

Reemplazar cinco minutos por actividad vigorosa se relacionó con una reducción del 22%.

(1/2) Di no al sedentarismo: estar sentado más de 30 minutos seguidos al día podría aumentar el riesgo de cáncer pic.twitter.com/J07GRkfRVC — WIRED en español (@wiredenespanol) July 6, 2026

¿El estudio demuestra que estar sentado causa cáncer?

Los propios autores aclaran que se trata de un estudio observacional, por lo que no demuestra una relación de causa y efecto. Los resultados muestran una asociación entre el sedentarismo prolongado y el riesgo de cáncer, pero serán necesarias más investigaciones para confirmar estos hallazgos.

Aun así, los especialistas consideran que levantarse con frecuencia y reducir los periodos largos de inactividad es una medida sencilla que podría aportar beneficios para la salud.

El tiempo que pasas sentado en el trabajo podría aumentar el riesgo de morir de cáncer|Pexels

¿Cómo evitar pasar demasiado tiempo sentado?

Si trabajas frente a una computadora o permaneces muchas horas sentado, estas acciones pueden ayudarte:

