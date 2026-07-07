Autoridades alertan por la popular experiencia de recolectar hongos silvestres; “hay riesgo de intoxicación”, aseguran

Autoridades sanitarias de Michoacán emitieron una alerta sanitaria tras las "experiencias de recolección de hongos" que se han vuelto popular en las redes sociales, donde mediante aplicaciones, las personas "cazan zetas silvestres" sin conocimiento experto, generando severas intoxicaciones en la población, así lo informó la Secretaría de Salud estatal mediante un comunicado.

El huitlacoche, como luce en la imagen, es un hongo muy especial que crece sobre las mazorcas de maíz y es considerado un alimento nutritivo y delicioso en México, distinguiéndose por su color gris con negro.|Secretaría de Salud de Michoacán

De acuerdo con el escrito, difundido a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) y emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en el territorio nacional crecen alrededor de 100 especies de hongos venenosos que pueden confundirse muy fácilmente con variantes comestibles.

¿Por qué las autoridades alertan la recolección de hongos mediante apps?

Esta alerta aplica para el público en general, ya que las autoridades señalaron que la única opción segura de adquirir hongos silvestres comestibles es exclusivamente a través de personas que cuenten con experiencia comprobable y el reconocimiento tradicional en materia de búsqueda y técnicas de recolección de este tipo champiñones.

El lactarius indigo, también denominado “hongo azul” o “azulejo”, se caracteriza por su color azul intenso y es apreciado por la gastronomía mexicana que emite un olor al látex cuando se corta.|Secretaría de Salud de Michoacán

Su advertencia nacional detonó tras las supuestas aplicaciones móviles e imágenes en redes sociales que no son herramientas confiables para identificar si una especie en México es segura, pero se han estado utilizando para este tipo de experiencias que "conectan con la naturaleza". Asimismo, las autoridades señalaron que ningún remedio casero es capaz de eliminar las toxinas de un hongo venenoso, por lo que es necesario acudir a un hospital para la atención médica urgente.

Síntomas de intoxicación por hongos y qué hacer

Según las autoridades, el cuadro clínico para detectar un envenenamiento por consumo de hongos, incluye:



Diarrea

Náuseas

Vómito

Dolor abdominal severo

Convulsiones, en el peor de los casos

Cuando la persona presente este tipo de síntomas tras haber ingerido hongos de dudosa procedencia, lo ideal es buscar atención médica de urgencia inmediata para evitar daños irreversibles, o en el pero de los casos, la muerte. Cabe destacar que, los casos de intoxicación severa —también conocidas como micetismo— repuntan drásticamente durante la temporada de lluvias que van de junio a octubre. Las toxinas se vuelven más letales, como las del género Amanita, y atacan directamente al hígado y riñones, tardando horas en manifestarse.