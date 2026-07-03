La ciencia lo confirma: Esto le pasa al corazón humano con la altura de CDMX, a 2.240 metros sobre el nivel del Mar?

Este domingo 05 de julio, la selección de Inglaterra se enfrentará a México en los octavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero al estar acostumbrados a jugar a nivel del mar, los jugadores podrían enfrentarse a un problema muy común por la densidad del aire en la Ciudad de México (CDMX), afectando al corazón. En Azteca Noticias te decimos la verdad sobre el análisis que se ha hecho sobre los 2,240 metros de altura de la capital y sus estragos físicos.

¿Cómo afecta la altura de la Ciudad de México al corazón?

Según la Asociación Americana del Corazón, cuando una persona, sea atleta de alto rendimiento o turista, viaja desde el nivel del mar a una ciudad de altitud moderada alta como la CDMX, se enfrenta a una menor presión barométrica, lo que significa que el aire es menos denso y hay menos oxígeno disponible en cada respiración, un estado conocido como hipoxia.

Para que el cuerpo pueda sobrevivir y mantener el cuerpo funcionando, el sistema cardiovascular reacciona de inmediato generando una taquicardia compensatoria, ya que al captar menos oxígeno por cada bocanada de aire, el corazón se ve obligado a latir más rápido para bombear más y compensar el déficit, incluso estando en reposo, apuntó la Fundación Española del Corazón.

Asimismo, la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) explicó que esto aumenta la presión arterial para distribuir la sangre de manera más agresiva hacia los órganos vitales y los músculos, por lo que el corazón eleva temporalmente la presión arterial de la persona y se sobrecarga del lado derecho, esto debido a la falta de oxígeno en los pulmones que provoca que las arterias pulmonares se contraigan. Esto termina por crear una resistencia que obliga al ventrículo derecho hacer un esfuerzo mucho mayor para empujar la sangre hacia los pulmones.

Finalmente, genera un agotamiento prematuro debido al mayor esfuerzo físico, como el caso del partido de futbol de este domingo, donde el corazón llega rápidamente a su límite máximo de pulsaciones, ya que no envía suficiente oxígeno a los músculos y se acumula el ácido láctico —sustancia natural que tu cuerpo fabrica cuando haces ejercicio muy intenso o rápido y necesitas energía extra— generando así:



Pesadez

Calambres

Sensación de falta de aire

¿Cómo se preparan los futbolistas y atletas para la altura de la CDMX?

Los jugadores europeos están acostumbrados a jugar a nivel del mar, por lo que la atura de 2,240 metros de la CDMX podría causarle estragos físicos severos, dándoles una ventaja natural de resistencia al equipo mexicano y generándoles el famoso "ahogo" a los visitantes. Por ello, para que el corazón no colapse de cansancio ante estos estragos repentinos, el cuerpo necesita tiempo.

A través de los médicos deportivos, se buscó que los jugadores entren a un proceso de adaptación, donde los riñones puedan liberar una hormona que estimula la médula ósea y así se genere la producción de glóbulos rojos; con esto, aumentamos la capacidad de la sangre para "atrapar" y transportar el escaso oxígeno disponible.

Finalmente, se debe estabilizar el ritmo cardíaco, que se logra pasando varios días en la altura, para que el ritmo disminuya y se estabilice conforme a la sangre para volverse más "rico" en glóbulos rojos, quitándole esa carga al corazón.