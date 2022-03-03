OMS aprueba uso de Molnupiravir, tratamiento oral contra Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que Molnupiravir es el primer tratamiento oral que se incluye en las pautas de atención contra Covid-19.

“Como se trata de un medicamento nuevo, hay pocos datos de seguridad”, por lo que la Organización recomendó un monitoreo activo y otras estrategias para mitigar los potenciales daños.

En un comunicado, la OMS detalló que el Molnupiravir debe administrarse solo a pacientes con Covid-19 no grave, pero con mayor riesgo de hospitalización, por ejemplo, adultos mayores y personas con inmunodeficiencias.

Asimismo, dio a conocer que los niños, las mujeres embarazadas y lactantes no deben recibir este tratamiento oral, desarrollado por la farmacéutica Merck.

¿Qué es Molnupiravir y para qué sirve?

Molnupiravir es un tratamiento oral que desarrolló Merck para combatir casos leves a moderados de Covid-19, en adultos con resultados positivos de la prueba viral de SARS-CoV-2 y quienes tienen un alto riesgo de enfermarse gravemente.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el uso del medicamento y recalcó que actualmente no está autorizado en pacientes menores de 18 años porque puede afectar el crecimiento óseo y cartilaginoso.

El tratamiento oral solo podrá comprarse con receta médica y administrarse “en cuatro tabletas (800 miligramos en total) dos veces al día, durante cinco días, dentro de los cinco días del inicio de los síntomas”, precisó la Organización.

Usado lo antes posible después de la infección, puede ayudar a prevenir la hospitalización.

La recomendación de la OMS, sobre el uso de Molnupiravir, se basó en nuevos datos de seis ensayos controlados aleatorios que se hicieron a cuatro mil 796 pacientes.

WHO has updated its living guidelines on #COVID19 therapeutics to include a conditional recommendation on molnupiravir, a new antiviral medicine.https://t.co/ZRygSEAbzC — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 3, 2022

En la novena actualización de la guía terapéutica, la OMS también se refirió a casirivimab-imdevimab, un cóctel de anticuerpos monoclonales que no recomienda para los pacientes infectados con la variante ómicron.

La evidencia mostró que esta combinación de medicamentos es ineficaz contra ómicron, una variante que la OMS calificó como “preocupante”, por lo que sugirió que casirivimab-imdevimab solo se administre cuando la infección sea causada por otra cepa.

Finalmente, la FDA recordó que Molnupiravir no sustituye la vacunación contra Covid-19, incluido el esquema primario y la dosis de refuerzo.

