FDA aprueba segunda pastilla contra Covid-19 en Estados Unidos

La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de Estados Unidos dio luz verde al uso de emergencia de la pastilla contra Covid-19 de la farmacéutica Merck, y se convierte en la segunda píldora en ser aprobada.

En un comunicado, la FDA especificó que la pastilla puede usarse para tratar casos moderados de Covid-19 en adultos que hayan dado positivo, que estén en alto riesgo de ser hospitalizados o morir por la enfermedad y que no hayan podido acceder a otros tratamientos autorizados.

El visto bueno de la FDA a la pastilla de Merck se produce solo un día después de la autorización del uso de emergencia de la píldora producida por Pfizer en Estados Unidos.

Las dos pastillas tienen algunas diferencias, por ejemplo, la de Pfizer podrá administrarse a mayores de 12 años, mientras que la de Merck no está recomendada para pacientes menores de 18 años, porque puede afectar el crecimiento óseo y cartilaginoso.

Asimismo, la pastilla de MSD reduce el riesgo de muerte y hospitalización en un 30%; mientras que el fármaco de Pfizer tiene una efectividad de 89%.

La autorización de hoy brinda una opción de tratamiento adicional contra el virus Covid-19 en forma de píldora que se puede tomar por vía oral. Molnupiravir se limita a situaciones en las que otros tratamientos autorizados por la FDA para Covid-19 son inaccesibles o no son clínicamente apropiados y será una opción de tratamiento útil para algunos pacientes con Covid-19 con alto riesgo de hospitalización o muerte.

FDA issued an EUA for molnupiravir for the treatment of mild-to-moderate #COVID19 in adults with positive results of direct SARS-CoV-2 viral testing. https://t.co/ZTuuN6oJ4b pic.twitter.com/n2lnjtWSfd — U.S. FDA (@US_FDA) December 23, 2021

La pastilla de Merck, que se venderá con el nombre de Molnupiravir, solo podrá ser comprada con receta médica y los pacientes deben tomarla tan pronto como sepan que tienen la enfermedad.

¿Cómo funciona la pastilla de Merck?

Las pastillas antivirales están diseñadas para impedir la replicación del virus. El molnupiravir engaña al coronavirus para que este intente replicar su material genético al usar el medicamento. Una vez que ese proceso está en marcha, el fármaco inserta errores en el código genético.

“Si creas suficientes errores o creas errores en las partes del virus que son críticas, el virus no se puede replicar”, dijo Daria Hazuda, vicepresidenta de investigación de vacunas y enfermedades infecciosas de Merck.

Merck dijo que la pastilla reduce a la mitad el riesgo de hospitalización o muerte, ya que en la fase 3 del ensayo, el 7 por ciento de los voluntarios del grupo que recibió el fármaco fueron hospitalizados y ninguno murió.