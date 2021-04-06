OMS niega vínculo entre vacuna AstraZeneca y trombosis

El director de regulación y precalificación de la OMS, Rogerio Pinto de Sa Gaspar, dijo en conferencia de prensa que de momento no ven conexión entre la vacuna AstraZeneca y los casos de trombosis reportados en algunos pacientes vacunados.

"De momento, no existe un vínculo entre la vacuna y los eventos trombolíticos y trombocitopenia", comentó el experto.

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"Lo que podemos decir es que la valoración que tenemos por el momento y que los expertos están considerando, es que el beneficio-riesgo de la vacuna sigue siendo en gran medida positivo", dijo el alto cargo.

Además, explicó que "no hay evidencia de que la evaluación de riesgo-beneficio de la vacuna deba ser modificada", citando los importantes beneficios en términos de reducción de la mortalidad entre la población.

Habrá una nueva evaluación de la vacuna AstraZeneca: OMS

La OMS anunció que para el miércoles o jueves, se tenga una nueva evaluación concluyente de los expertos, pero en el "momento actual (...) estamos seguros de que la evaluación beneficio-riesgo de la vacuna sigue siendo en gran medida positiva".

De acuerdo con Pinto de Sa Gaspar, siguen habiendo eventos raros de trombosis que "ahora son categorizados en términos de diagnóstico, población", entre otros factores.

Serán en las próximas horas cuando los expertos tomen la decisión de cuál será el estado reglamentario de la vacuna.

Mientras que Marco Cavaleri, jefe de estrategia de vacunas de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dijo que "está claro que hay un vínculo" entre la vacuna de AstraZeneca contra Covid-19 y los casos de trombosis observados tras su administración, pero aún no se sabe con exactitud qué es lo que provoca esta reacción.

Al respecto, la Universidad de Oxford decidió pausar los ensayos de esta vacuna tanto en niños como adolescentes, según informó este martes The Wall Street Journal; ello para evitar problemas de coagulación en los menores.