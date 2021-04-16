El funeral del príncipe Felipe de Edimburgo en Reino Unido se realizará en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor en medio de las restricciones sanitarias que contrastan con los tumultuosos hábitos de la corona, de despedir a sus integrantes con muchos asistentes y rodeados de color y algarabía.

El funeral dará inicio con un minuto de silencio y el servicio será precedido por una procesión ceremonial dentro de los terrenos del castillo, en el que honrarán a Felipe de Edimburgo por sus más de 70 años de servicio a la reina, el Reino Unido y la mancomunidad.

Funeral real

Se informó que será un funeral real ceremonial en lugar de un funeral de estado, lo cual generalmente está reservado para los monarcas de estado.

Los planes para la despedida del príncipe han sido aprobados por su esposa, la reina Isabel II.

Un grupo portador encontrado por The Queen's Company, primer Batallón de Granaderos de la Guardia, serán los encargados de trasladar el ataúd del duque, el cual será transportado en un modelo especial de Land Rover, diseño en el que el príncipe trabajó.

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Durante la procesión se lanzaran disparos de cañón y la campana de la torre del toque de queda doblará. Al llegar a San Jorge, el féretro del príncipe Felipe será recibido con una guardia de honor y el himno nacional de Inglaterra.

El servicio funerario se realizará en la Capilla de San Jorge

El vehículo será flanqueado por portadores del Pall militares, en una pequeña procesión ceremonial desde la entrada del estado hasta la Capilla de San Jorge para realizar el servicio funerario.

Los miembros de la familia real y la casa del príncipe de Edimburgo caminarán detrás del ataúd desde el Cuadrángulo, por Chapel Hill hasta el Claustro de la Herradura.

La procesión será encabezada por la banda de los Granaderos de la Guardia, de la cual el duque fue coronel durante 42 años.

Para ingresar a la capilla se guardará un minuto de silencio. Luego el decano de Windsor, junto con el arzobispo de Canterbury, recibirán el ataúd parta ingresarlo y comenzar con la ceremonia

El ataúd será recibido en la parte superior de los escalones occidentales de la Capilla de San Jorge por el decano de Windor y el arzobispo de Canterbury.

Antes de iniciar el servicio se colocará sobre el ataúd la gorra, la espada naval del duque de Edimburgo y la insignia de su Alteza Real, posteriormente, se dispondrá el ataúd en el altar de la capilla.

Será enterrado en la Bóveda Real

El alguacil y el gobernador del Castillo de Windsor estarán presentes en la estrada estatal para la salida del ataúd. Al concluir el servicio funerario el príncipe Felipe será enterrado en la Bóveda Real de la Capilla de San Jorge.

Hasta el domingo a primera hora, las banderas ondearán a media asta en señal de luto.

Los arreglos funerarios y ceremoniales para el funeral del príncipe de Edimburgo han sido modificados siguiendo las pautas de distanciamiento social a causa de la pandemia de la covid-19.

La Familia Real pidió al público hacer una donación a alguna organización benéfica en lugar de presentar tributos florales en memoria del duque. También se ha habilitado un libro de condolencias en línea para aquellos que deseen dejar sus condolencias.

