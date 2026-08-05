¿Qué es el monzón y cuáles son sus efectos en México? Estados con clima extremo y cómo cuidarse del impacto

El monzón mexicano provoca lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y hasta posible caída de granizo en la región noroeste del país, y, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estados como Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit son las principales regiones que, hoy 05 de agosto del 2026, enfrentarán tormentas intensas, pero de corta duración, debido a la interacción de este sistema aunado a la inestabilidad atmosférica.

Las lluvias del monzón pueden elevar rápidamente los niveles de ríos y arroyos, una situación que genera alto riesgo de deslaves, encharcamientos severos e inundaciones en zonas bajas, afectando tanto a las comunidades rurales como a las vialidades urbanas, mientras que entidades del noreste mantienen una onda de calor superior a los 40 ºC.

¿Qué es el monzón mexicano?

Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la palabra "monzón" proviene del árabe "mausim", que significa estación y se relaciona con este fenómeno que se característica por generar un cambio drástico y estacional en la dirección de los vientos cálidos y húmedos. Es decir que, las corrientes del aire del océano Atlántico, el golfo de México, el Pacífico y el golfo de California convergen en el noroeste del territorio nacional; y, por lo general, su temporada comienza a finales de junio y se extiende hasta el mes de septiembre.

¿Cuáles son los efectos del monzón en México?

El monzón altera por completo las condiciones normales de temperatura y lluvia, creando un contraste climático bastante extremo en el norte de México; puntualmente, estos son los efectos del sistema por región:



Noroeste; ayuda a mitigar la sequía con lluvias torrenciales

Noreste; provoca ambiente seco y calor intenso al absorber la humedad del golfo de México

¿Cuáles son los estados afectados por el monzón?

Aunque cada día el monzón genera efectos diferentes, las regiones afectadas siempre son las mismas, para el día de hoy el SMN prevé lluvias muy fuertes de 50 y 75 litros de agua por cada m² de superficie en:



Chihuahua (sur y suroeste)

Sinaloa (noreste y este)

Durango (noroeste, oeste y centro)

Nayarit (sur)

Asimismo, se esperan lluvias fuertes de 25 y 50 litros de agua por cada m² de superficie en:



Sonora (norte, centro y sureste)

Baja California Sur (sur)

¿Cómo cuidarse del clima extremo?

Las rachas de viento del monzón mexicano pueden derribar árboles y anuncios, mientras que los bancos de niebla reducen la visión en carreteras, por ello la recomendación de las autoridades son:

