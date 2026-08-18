Onda Tropical 29 y Monzón mexicano provocan lluvias intensas hoy 18 de agosto: Estos son los estados afectados
El Servicio Meteorológico Nacional declaró que la Onda Tropical 29 y el monzón mexicano estarán provocando lluvias en varios estados de México; ¿cuáles son?
Las lluvias no piensan parar en varias regiones de México en lsa próximas horas. La llegada de la onda tropical número 29 a la península de Yucatán, sumada a efectos del monzón mexicano en el noroeste, mantendrá las alertas por lluvias torrenciales, vientos y oleaje elevado.
Las condiciones del clima ya obligaron al cierre de puertos para embarcaciones en el Pacífico. Te
Onda tropical 29 se acerca a la península de Yucatán
Un nuevo fenómeno meteorológico está por ingresar a México. Se trata de la onda tropical número 29, la cual se acerca a la península de Yucatán y aumentará la probabilidad de chubascos y precipitaciones fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Las autoridades piden al pueblo tomar precauciones por posibles inundaciones en las zonas urbanas.
Estados con lluvias muy fuertes e intensas hoy
El reporte del SMN dice que las acumulaciones más altas de agua, de entre 75 y 150 milímetros, se esperan para el centro y sur de Baja California Sur, el sur de Veracruz, el este de Oaxaca y regiones del noroeste y este de Chiapas.
También se esperan precipitaciones muy fuertes para el este de Sonora, el centro y sur de Sinaloa, el oeste de Jalisco, el sur de Puebla y el oeste de Tabasco.
#Pronóstico #Meteorológico General de las 06:00 horas. Consúltalo en:https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/yJ3NwYhVZ8— CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 18, 2026
Monzón mexicano trae lluvias a la República
El monzón mexicano e inestabilidad en la atmósfera generarán chubascos en Chihuahua, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero.
También se esperan lluvias de menores a moderadas en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Tamaulipas.
Cierran puertos en Baja California Sur por mal tiempo
La Secretaría de Marina informó que, por el temporal con lluvias intensas, ráfagas de viento y alto oleaje, concluyó en cerrar puertos para embarcaciones menores en Baja California Sur.
Los puntos restringidos a la navegación son los puertos de La Paz, San José del Cabo y Cabo San Lucas.
Piden evitar actividades en playas y zonas costeras
Las autoridades de la SEMAR pidieron a la ciudadanía a atender los llamados de puerto para evitar accidentes en el mar.