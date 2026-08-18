Onda Tropical 29 y Monzón mexicano provocan lluvias intensas hoy 18 de agosto: Estos son los estados afectados

Las lluvias no piensan parar en varias regiones de México en lsa próximas horas. La llegada de la onda tropical número 29 a la península de Yucatán, sumada a efectos del monzón mexicano en el noroeste, mantendrá las alertas por lluvias torrenciales, vientos y oleaje elevado.

Las condiciones del clima ya obligaron al cierre de puertos para embarcaciones en el Pacífico. Te

Onda tropical 29 se acerca a la península de Yucatán

Un nuevo fenómeno meteorológico está por ingresar a México. Se trata de la onda tropical número 29, la cual se acerca a la península de Yucatán y aumentará la probabilidad de chubascos y precipitaciones fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las autoridades piden al pueblo tomar precauciones por posibles inundaciones en las zonas urbanas.

Estados con lluvias muy fuertes e intensas hoy

El reporte del SMN dice que las acumulaciones más altas de agua, de entre 75 y 150 milímetros, se esperan para el centro y sur de Baja California Sur, el sur de Veracruz, el este de Oaxaca y regiones del noroeste y este de Chiapas.

También se esperan precipitaciones muy fuertes para el este de Sonora, el centro y sur de Sinaloa, el oeste de Jalisco, el sur de Puebla y el oeste de Tabasco.

Monzón mexicano trae lluvias a la República

El monzón mexicano e inestabilidad en la atmósfera generarán chubascos en Chihuahua, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero.

También se esperan lluvias de menores a moderadas en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Cierran puertos en Baja California Sur por mal tiempo

La Secretaría de Marina informó que, por el temporal con lluvias intensas, ráfagas de viento y alto oleaje, concluyó en cerrar puertos para embarcaciones menores en Baja California Sur.

Los puntos restringidos a la navegación son los puertos de La Paz, San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Piden evitar actividades en playas y zonas costeras

Las autoridades de la SEMAR pidieron a la ciudadanía a atender los llamados de puerto para evitar accidentes en el mar.