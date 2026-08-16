VIDEO | ¡De película! Rescatan a una persona a la deriva en el mar cerca de Yucatán

Una persona fue rescatada mientras estaba a la deriva cerca de las costas del estado de Yucatán. El rescate fue logrado por personal de la Secretaría de Marina Armada de México.

Personal de la Novena Zona Naval logró el rescate de una persona y recuperó una moto acuática en el mar a una milla náutica (1.8 kilómetros) al norte de Chicxulub Puerto.

Cómo fue el rescate de la persona a la deriva en Chicxulub Puerto

La dependencia informó en un comunicado que realizó el rescate tras recibir un reporte de auxilio compartido por el C5I de Yucatán, por lo que comenzaron los protocolos correspondientes.

A su llegada a la zona, el personal naval inició el patrón de búsqueda “SAR” por una hora, con lo cual logró la localización de la persona extraviada y el salvamento de su moto acuática.

🚨 Rescate en el mar de #Yucatán



Elementos navales localizaron y auxiliaron a una persona que quedó a la deriva junto con su moto acuática, a unos mil 800 metros de la costa de Chicxulub Puerto. pic.twitter.com/it5sNaPXo3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 16, 2026

Operativo de la Secretaría de Marina en las costas de Yucatán

La Secretaría de Marina informó que este rescate ocurrió en el marco de la Operación Salvavidas Verano 2026.