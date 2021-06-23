Kamala Harris visitará la frontera con México el viernes

La vicepresidenta Kamala Harris visitará este viernes la frontera entre Estados Unidos y México, casi tres meses después de que fue nombrada por el presidente Joe Biden para atender la crisis migratoria que se vivía en el sur de su país.

La vicepresidenta llegará a la ciudad de El Paso, Texas, además de que en la comitiva también está incluido Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional del gobierno encabezado por el presidente Joe Biden.

La visita de los funcionarios tiene la intención de atender las demandas del bando republicano, que constantemente han criticado a Kamala Harris por no visitar la frontera con México y conocer las problemáticas que enfrenta aquella región de la Unión Americana en materia de migración.

A pesar de las constantes críticas de los republicanos, la vicepresidenta ha dicho que se dedica a abordar los problemas que originan la migración y que esa fue la razón por la que visitó Centroamérica y México a principios de este mes.

En aquellas visitas a Guatemala y México, Kamala Harris se reunió con los presidentes de ambos países, Alejandro Giammattei y Andrés Manuel López Obrador, para reiterar el mensaje del presidente Biden para alentar a que los migrantes no realicen el viaje en busca del "sueño americano".

Hasta el momento, se desconoce la agenda de Kamala Harris y Alejandro Mayorkas para su visita a la frontera.

Te puede interesar: La NASA crea globos para detectar terremotos; podría enviarlos a Venus

Kamala Harris llegará a frontera antes que Trump

El viaje de Kamala Harris a la frontera sur de Estados Unidos se realizará a unos cuantos días de la visita que el ex mandatario Donald Trump realizará a la zona fronteriza de Texas el próximo 30 de junio.

El ex presidente recientemente informó a través de un comunicado que recibió una invitación de parte del gobernador del estado, el republicano Greg Abbott, quien invitó a Trump y a un grupo de republicanos de la Cámara de Representantes para mostrar los estragos de la crisis migratoria que ha traído la administración Biden, según afirmó el propio Abbott.

De acuerdo con cifras mensuales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la cantidad de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos se ha incrementado desde que Joe Biden asumió la presidencia, en enero pasado. Tan solo en mayo de este año, más de 180 mil migrantes fueron detenidos en la frontera, de los cuales, 112 mil fueron expulsados inmediatamente de territorio estadounidense.

Te puede interesar: ¿Cómo tramitar la visa H-2A para trabajar en el campo de EU?