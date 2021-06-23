Rusia realiza disparos de advertencia contra un buque británico

Rusia dio a conocer que realizó disparos de advertencia y arrojó bombas en la trayectoria de un buque británico que navegaba en el Mar Negro frente a la costa de la península de Crimea, una región de Ucrania que Moscú ocupó y anexó a su territorio.

El Ministerio de Defensa británico aseguró que Rusia no realizó disparos de advertencia contra el HMS Defender de la Marina Real, que llegó al Mar Negro a principios de junio. Tampoco reconoció las afirmaciones de que se pusieron bombas en su trayectoria.

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“Creemos que los rusos estaban realizando un ejercicio de artillería en el Mar Negro y proporcionaron a la comunidad marítima una advertencia previa de su actividad”, explicó el Ministerio de Defensa británico en un comunicado en Twitter.

No warning shots have been fired at HMS Defender.



The Royal Navy ship is conducting innocent passage through Ukrainian territorial waters in accordance with international law. — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) June 23, 2021

Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, señaló que los disparos mostraron que las “políticas agresivas y provocativas” de los rusos en el Mar Negro y el cercano Mar de Azov constituyen una “amenaza continua para Ucrania y sus aliados”.

De acuerdo con Reuters, el ministro Kuleba utilizó sus redes sociales para pedirle a la OTAN que coopere con Ucrania en el Mar Negro.

Rusia ocupó y anexó la península de Crimea en 2014 y considera que las áreas alrededor de la costa de la península son aguas rusas. Los países occidentales consideran que la península es parte de Ucrania y rechazan el reclamo de los rusos sobre los mares que rodean a su país.

Rusia afirma que el buque británico se adentró en sus aguas

El Ministerio de Defensa de Rusia detalló que el buque británico se había adentrado hasta tres kilómetros en aguas rusas y las abandonó poco después del incidente, según Reuters.

Agregó que el hecho ocurrió cerca del Cabo Fiolent, un hito en la costa sur de Crimea cerca del puerto de Sebastopol, cuartel general de la flota de la Armada rusa en el Mar Negro.

“El buque británico había sido advertido que se usarían armas si traspasaba la frontera de la Federación Rusa. No reaccionó a la advertencia”, añadió el Ministerio ruso de Defensa.

Un bombardero ruso lanzó cuatro bombas de metralla de alto poder explosivo en la trayectoria del buque británico, según el ministerio.

Rusia se reserva el derecho a usar armas nucleares

El incidente coincide con las declaraciones de Valeri Gerasimov, jefe del Estado Mayor General, quien aseguró que Rusia “se reserva el derecho de utilizar armas nucleares” solo en caso de que deba dar respuesta a una agresión militar que amenace la existencia del país euroasiático.

El funcionario recordó que el uso de estas armas está regulado, después de que el presidente Vladimir Putin aprobara en junio del año pasado las reglas de la política gubernamental relacionadas con la disuasión nuclear de carácter defensivo.

“Continúa la erosión del Derecho Internacional y no cesan los intentos de usar la fuerza para promover intereses propios y fortalecer seguridad propia a expensas de la de los demás”, sentenció Gerasimov.

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