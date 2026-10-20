México ante la ONU: Javier Risco analiza crisis de desaparición forzada en Hechos AM con Manuel López San Martín

Durante la mesa de análisis de Azteca Noticias, Javier Risco y Manuel López San Martín analizaron la presentación del informe anual del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ante la Asamblea General, encabezado por Juan Pablo Albán. Los periodistas destacaron la incongruencia del Gobierno federal al descalificar y calificar como un “complot” o ataque político los diagnósticos del organismo internacional, a pesar de que sus cifras, que registran más de 130 mil personas desaparecidas y más de 72 mil restos humanos sin identificar, provienen de los propios datos oficiales de las instituciones mexicanas.

130 MIL DESAPARECIDOS Y EL GOBIERNO NIEGA LA CRISIS



La @ONU_es llevará el caso de México ante la Asamblea General: más de 130 mil personas desaparecidas, 72 mil restos sin identificar y más de 800 acciones urgentes y denuncias.



Mientras la crisis crece, ¿qué respuestas dan la… pic.twitter.com/caZ8jkMAhR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2026

Los analistas remarcaron la contradicción en la narrativa de Palacio Nacional al negar la existencia de la desaparición forzada en el país mientras, de forma paralela, presume acciones como el “Operativo Enjambre”, en el cual la Secretaría de Seguridad ha detenido a más de 111 funcionarios públicos, incluidos alcaldes y mandos policiales coludidos con el crimen organizado. Risco y López San Martín cuestionaron la cerrazón oficial ante la exigencia de miles de madres buscadoras, advirtiendo que al negar que agentes del Estado siguen participando en extorsiones y desapariciones, el gobierno se dispara en el pie y bloquea la ayuda internacional necesaria para resolver esta crisis.