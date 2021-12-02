ONU pide evitar la palabra señorita por ser discriminatoria

La Organización de la Naciones Unidas (ONU) compartió algunas recomendaciones para el uso del lenguaje inclusivo y evitar frases discriminatorias por lo que recomendó evitar la palabra “señorita” para referirse a las mujeres.

A través del texto llamado “Orientación para el empleo de un lenguaje inclusivo en cuanto al género en español” la ONU explicó que utilizar la palabra “señorita” expone de manera innecesaria el estado civil de las mujeres. Por lo que recomendó referirse como “señora” o “señor” a las personas.

“Se desaconseja el uso de “señorita.” como forma de tratamiento de las mujeres y se recomienda el uso de “Sra.” en todos los casos para no explicitar el estado civil de las mujeres de forma innecesaria”, se lee en el documento.

La estrategia de palabras discriminatorias proporcionadas por la ONU está destinada al personal de la organización, sin embargo, explicó que las personas externas también pueden ponerlas en práctica.

Además de evitar la palabra señorita, la ONU también indicó que el pronombre personal que se use debe coincidir con el género al momento de referirse a alguien o, en caso de ser posible, se aconseja consultar con la persona el tratamiento que prefiere.

ONU pide evitar expresiones discriminatorias

La ONU añadió que algunas expresiones tienen connotación negativa y también son discriminatorias por hacer una concepción estereotipada de las características de los géneros, por lo que recomendó evitarlas.

Y ejemplificó algunas frases que se pueden evitar por ser discriminatorias como “los hombres no lloran”, “actúa como una niña”, “se comporta como un hombre”, “se comporta como una señorita” o “es fuerte como un hombre”.

¿Cómo saber cuando se usa expresión discriminatoria?

La ONU explicó que para saber cuándo se usa una expresión discriminatoria, se puede invertir el género y si cambia el sentido o el énfasis de la expresión cuando se invierte la designación o el término de masculino a femenino o viceversa, entonces es una expresión discriminatoria. Por ejemplo:

Las mujeres no tienen capacidad física para trabajar en la policía.

Los hombres no necesitan licencia de paternidad.

