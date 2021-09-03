Buscan a operadora del 911 por colgar cientos de llamadas en EUA

Una operadora del 911 es buscada por la policía de Nueva Orleans, Estados Unidos, por colgar cientos de llamadas de forma deliberada y no brindar ayuda a las personas que necesitaban reportar una emergencia.

El departamento de policía de esta ciudad de Luisiana dio a conocer el caso en su cuenta de Facebook y detalló que Precious Stephens, de 25 años, enfrenta cargos de malversación e interferencia de las comunicaciones de emergencia.

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La mujer trabajó como operadora del 911 en el Distrito de Comunicaciones Parroquial de Nueva Orleans, donde no atendió las peticiones de las personas, porque presuntamente colgaba las llamadas.

“Stephens es buscada por desconectar las llamadas deliberadamente, sin obtener información de emergencia necesaria o transmitir esas emergencias a los demás despachadores para que las personas recibieran ayuda”, explicaron las autoridades.

Con llamadas al azar descubrieron que la operadora no realizaba su trabajo correctamente

La operadora del 911 fue denunciada por el Distrito de Comunicaciones de la Parroquia de Orleans (OPCD, por sus siglas en inglés), luego de que hicieran investigaciones y una serie de llamadas al azar a Stephens, comprobando que entre el 20 y 21 de agosto, no atendió varias llamadas de emergencia, y en otros casos, simplemente colgó.

“(El distrito) ha cooperado y seguirá cooperando con la investigación sobre este asunto y está dedicado a proporcionar toda la asistencia para ayudar en los esfuerzos”, afirmó el OPCD.

Según medios internacionales, la acusada no ha sido localizada desde el 2 de septiembre, por lo que la policía pidió el apoyo de la población para dar con el paradero de Precious Stephens.

El Distrito de Comunicaciones de la Parroquia de Nueva Orleans está en funcionamiento desde 1982, es el punto de respuesta de seguridad pública para todas las comunicaciones de emergencia a través del 911.

Según la página web de OPCD, actualmente emplea a más de 140 personas, quienes ayudan a los ciudadanos con el envío de médicos, bomberos y policías a los lugares donde hay una emergencia.

En Estados Unidos, el sistema de llamadas de emergencia 911 comenzó a funcionar en febrero de 1968, antes de esa fecha era necesario marcar a teléfonos locales de 10 dígitos de los bomberos y la policía para recibir ayuda.

Las emergencias que se pueden reportar al 911 son incendios, fugas de gas, delitos en curso, actividades sospechosas como disparos, además de pedir ayuda médica de urgencia.

Por el contrario, no se deben realizar llamadas para pedir direcciones, solicitar información sobre servicios públicos, preguntar si existe el registro de alguna persona en la cárcel o solicitar datos sobre el control de animales.

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