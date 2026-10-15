¿Protección o censura? Decreto sobre redes sociales desata críticas de la oposición

El Gobierno publicó un decreto para garantizar entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, una medida que contempla que las plataformas identifiquen y retiren cuentas o contenidos que promuevan o generen conductas de violencia.

De acuerdo con lo expuesto por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, las plataformas tendrán la obligación de remover de inmediato este tipo de publicaciones.

Oposición advierte posibles riesgos de censura

La medida generó preocupación entre integrantes de la oposición, quienes cuestionan cómo se aplicarán las nuevas disposiciones y advierten posibles riesgos para la libertad de expresión.

Entre los motivos para ordenar el retiro de contenidos se encuentran el discurso de odio, el extremismo violento y las conductas ilícitas. Para la oposición, estos conceptos podrían quedar sujetos a interpretaciones discrecionales de la autoridad.

El senador del PAN, Antonio Martín del Campo, señaló que, aunque la propuesta parece positiva en el papel, considera que podría tener un trasfondo relacionado con la censura.

Así, el alcance del decreto y su aplicación abren el debate sobre la protección de menores y los límites de la intervención gubernamental en los espacios digitales.