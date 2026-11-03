Acusan red de nepotismo y complicidad de Guadalupe Taddei en el Instituto Electoral de Sonora rumbo a 2027

Los representantes de la alianza opositora conformada por el PAN, PRI, PRD y el partido local SOMOS ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE) de Sonora alzaron la voz para denunciar la presunta operación de una red de complicidad, nepotismo y amiguismo encabezada por personas cercanas a Guadalupe Taddei. Según los denunciantes, esta estructura de funcionarios busca maniobrar desde las entrañas del órgano local para inclinar la balanza e influir directamente en favor de Morena de cara a las elecciones de 2027 en la entidad.

Víctor Ramírez, representante del Partido Acción Nacional (PAN), detalló que se ha documentado un entramado de relaciones laborales, políticas y familiares entre vocales, consejeros y mandos recién nombrados que responden directamente a la línea política del grupo de la expresidenta del INE. Entre los señalamientos, se destacó el nombramiento de figuras clave como la vocal ejecutiva Marisa Arredondo, así como el bloque de consejeros integrado por Nery Ruiz, Alma Lorena Alonso y Jaime Olea, quienes mantienen antecedentes de subordinación, vínculos de amistad y relaciones de trabajo previas dentro de la nómina estatal.

🚨 DENUNCIAN "CÁRTEL ELECTORAL DE #SONORA", ENCABEZADO POR GUADALUPE TADDEI JUNTO A FUNCIONARIOS Y PERFILES CERCANOS A MORENA



Representantes de los partidos PRI, PAN, PRD y SOMOS ante el @IEESonora denunciaron la existencia de una red de funcionarios y personas cercanas a… pic.twitter.com/o3vbxK2fe0 — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) November 3, 2026

Exigen investigación al INE y la FGR sobre el "cártel electoral" en Sonora

Durante la presentación del posicionamiento, la representación panista calificó esta red de subordinación como un auténtico "cártel electoral" operado desde el ámbito local para garantizar la impunidad y la continuidad política del oficialismo. Ramírez enfatizó que los funcionarios señalados han rotado estratégicamente en cargos clave, sirviendo como piezas operativas para colocar incondicionales en posiciones con poder de decisión sobre la fiscalización, la logística y la validez de las elecciones sonorenses.

Ante la gravedad de estos hallazgos, la oposición solicitó formalmente al Consejo General del IEE, a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las autoridades fiscalizadoras del INE una investigación exhaustiva e imparcial sobre los perfiles recién nombrados. Los partidos firmantes advirtieron que no basta con el deslinde mediático o las licencias temporales, por lo que exigieron purgar al instituto electoral sonorense para devolverle la imparcialidad, frenar la injerencia de la familia Taddei y asegurar que la contienda de 2027 no nazca viciada desde el arbitraje estatal.