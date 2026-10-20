Encontrar la fuerza interior para mantener tus valores frente a la presión del grupo representa un desafío constante en la vida diaria. Muchas veces sientes la necesidad de encajar y terminas cediendo ante situaciones que no reflejan tu verdadera identidad. Hoy conmemoramos a Santa Úrsula, quien destaca por su firmeza inquebrantable y su negativa a ceder. A través de la fe y la oración, puedes fortalecer tu capacidad para actuar de acuerdo con tu conciencia, sin importar las opiniones de las personas a tu alrededor.

Oración para hoy 21 de octubre: Encuentra el valor para mantener tus valores

Reza estas palabras con profunda devoción cuando enfrentes momentos de duda o sientas que tu círculo social exige de ti comportamientos ajenos a tu corazón. Esta plegaria te ayuda a afianzar tu carácter y a priorizar tu integridad emocional.

“Señor, te pido que a través de la intercesión de Santa Úrsula, me concedas la fuerza necesaria para mantener mis valores intactos. Dame el valor de decir que no cuando las situaciones externas amenazan mi paz y mi conciencia. Ilumina mi mente para que reconozca mi verdadera esencia y no busque cambiarla únicamente para encajar o agradar a quienes me rodean. Ayúdame a mantener mis convicciones firmes cuando el mundo intente arrastrarme hacia aquello que rechazo. Que el valiente ejemplo de las santas mártires guíe mis pasos todos los días, para que siempre actúe de forma coherente con mis principios y defienda mis decisiones con total seguridad. Amén.”

Santoral hoy 21 de octubre: La firmeza de Santa Úrsula y sus compañeras

La Arquidiócesis de México marca este día en su calendario litúrgico para honrar a Santa Úrsula y sus compañeras. La historia relata que esta mujer de la nobleza británica emprendió un viaje junto a un numeroso grupo de doncellas. Durante su trayecto, los hunos sitiaron la ciudad de Colonia y exigieron a las mujeres que renunciaran a su fe y accedieran a sus peticiones. Úrsula y sus compañeras rechazaron rotundamente estas exigencias. Ellas prefirieron entregar su vida antes que traicionar sus creencias para complacer a sus captores o ceder ante el miedo.

