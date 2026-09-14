Oración de hoy para encontrar consuelo en la tristeza: La plegaria para pedirle a la Virgen de los Dolores por un dolor profundo este 15 de septiembre

La Iglesia católica dedica este día a una devoción profunda y sumamente empática: Nuestra Señora de los Dolores. Millones de personas enfrentan diariamente momentos de tristeza, atraviesan pérdidas irreparables o lidian con problemas familiares que abruman el corazón. En estas circunstancias de oscuridad, la oración de hoy, 15 de septiembre, ofrece un refugio seguro.

Oración para hoy 15 de septiembre

Cuando atraviesas un momento difícil, las palabras muchas veces faltan. El dolor inmoviliza la mente y la tristeza oscurece los pensamientos positivos. Por ello, recurrir a una plegaria estructurada ayuda a canalizar esos sentimientos de pérdida y angustia hacia la espiritualidad. La siguiente oración te permite entregar tus cargas a quien comprende perfectamente el sufrimiento humano.

“Oh Virgen dolorosísima, Madre de piedad y de infinita misericordia. Acudo a ti en esta hora de profunda tristeza y aflicción. Tú, que permaneciste firme al pie de la cruz y experimentaste el mayor de los dolores, conoces perfectamente mi sufrimiento.

Te ruego que me cubras con tu manto de amor. Otórgame el consuelo que mi alma necesita urgentemente para soportar esta prueba. Seca mis lágrimas, sana mi corazón herido y dame la fuerza para superar este inmenso dolor. Acompáñame en mi soledad, intercede por mis problemas familiares y nunca me desampares. Amén.”

Santoral hoy 15 de septiembre

El calendario litúrgico marca el 15 de septiembre como la memoria obligatoria de Nuestra Señora de los Dolores, una fecha de enorme relevancia en la tradición católica de México. La Iglesia conmemora los siete dolores que María sufrió a lo largo de su vida, desde la profecía de Simeón en el templo hasta la sepultura de su hijo Jesús. Esta fecha sigue inmediatamente a la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, lo cual subraya la participación directa y valiente de la Virgen en el misterio de la redención.

A diferencia de otras celebraciones festivas, este día invita a la reflexión silenciosa y a la empatía profunda. Las comunidades católicas reconocen en María a una madre compasiva que entiende el duelo humano, la separación y la adversidad.

