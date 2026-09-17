Oración de hoy para aprobar exámenes: La plegaria para pedirle a San José de Cupertino por concentración este 18 de septiembre

Miles de estudiantes enfrentan momentos de gran tensión académica durante sus periodos de evaluación. El estrés, los nervios y la falta de concentración juegan en contra incluso de las mentes más brillantes al momento de contestar una prueba. Para encontrar la calma mental y espiritual antes de un examen decisivo, puedes recurrir a la oración de hoy dedicada a San José de Cupertino.

Este día, la Iglesia recuerda a un intercesor perfecto para estos casos. San José de Cupertino ostenta el título de patrono de los estudiantes, especialmente de aquellos que experimentan grandes dificultades para retener información o sienten pánico frente a una hoja en blanco. Sus devotos le piden claridad mental, capacidad de concentración y tranquilidad para superar cualquier obstáculo educativo con éxito.

Oración para hoy 18 de septiembre

Si tienes una prueba escolar, una evaluación profesional o necesitas estudiar con máxima concentración, dirige tus palabras a este santo franciscano. La tradición sugiere buscar un lugar silencioso, respirar profundamente para alejar la ansiedad y repetir estas palabras con profunda fe:

"Oh glorioso San José de Cupertino, tú que superaste las mayores dificultades académicas gracias a la misericordia divina, te pido que ilumines mi mente en este momento de prueba. Aparta de mi corazón el miedo, la ansiedad y la distracción. Ayúdame a comprender y recordar todo lo que he estudiado con esfuerzo. Permíteme responder con claridad, sabiduría y seguridad en mi examen. Confío en tu poderosa intercesión ante Dios para alcanzar el éxito en esta prueba y continuar mi camino de aprendizaje. Amén."

Rezar esta plegaria otorga paz interior y fortalece la confianza personal frente al reto académico. Los expertos espirituales recomiendan acompañar esta devoción con un esfuerzo real en los libros, pues la gracia divina siempre complementa el trabajo duro del estudiante. Invocar a este patrono ayuda a transformar la angustia en absoluta serenidad justo antes de entrar al aula.

Santoral hoy 18 de septiembre

El calendario litúrgico de México marca este viernes dentro de la vigésima cuarta semana del Tiempo Ordinario, sin un santo destacado para la celebración eucarística general. Sin embargo, el santoral católico tradicional sí incluye a San José de Cupertino como una memoria facultativa, hecho que permite a los creyentes celebrar libremente su vida y sus milagros.

La historia recuerda a este fraile del siglo XVII por sus dones místicos, como la levitación durante sus trances de éxtasis, pero también por sus profundos problemas de aprendizaje. San José enfrentó enormes barreras cognitivas para aprender a leer y asimilar textos teológicos complejos. Durante su examen final para ordenarse como sacerdote, los nervios lo invadieron, pero el obispo le preguntó exactamente la única frase del Evangelio que él sabía explicar a la perfección. Gracias a este suceso providencial, el joven fraile logró su meta religiosa.

