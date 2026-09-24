Oración de hoy para soltar el pasado: La plegaria para pedirle a Dios por un nuevo comienzo este 25 de septiembre

El final de la semana nos invita siempre a la reflexión, y este viernes 25 de septiembre ofrece una oportunidad perfecta para soltar aquello que ya terminó. Muchas veces enfrentamos situaciones difíciles como terminar una relación sentimental, cambiar de empleo, mudarnos de ciudad o abandonar un hábito que nos hace daño. La oración de hoy dedicada a Dios nos ayuda a aceptar una nueva etapa.

Oración para hoy 25 de septiembre

“Señor, en este día me acerco a ti con el corazón abierto para pedirte la fuerza necesaria para cerrar esta etapa de mi vida. Reconozco que los ciclos terminan y que tus planes superan mi propio entendimiento. Ayúdame a soltar el pasado, a dejar atrás los dolores y a perdonar lo que debo perdonar. Dame la sabiduría para aceptar que esta situación llegó a su fin. Te entrego mis miedos ante la incertidumbre del mañana y te pido que llenes mi espíritu de paz. Guía mis pasos en este nuevo comienzo, ilumina mi camino y renueva mi esperanza. Confío en que tú caminas a mi lado y que esta nueva etapa traerá abundantes bendiciones para mi crecimiento. Amén.”

Santoral hoy 25 de septiembre

El calendario litúrgico mexicano marca este día como un viernes ferial correspondiente a la vigésimo quinta semana del Tiempo Ordinario. Durante estas jornadas, la Iglesia Católica invita a los fieles a profundizar en su relación diaria con Dios a través de las enseñanzas cotidianas del Evangelio. Aunque las celebraciones litúrgicas principales se centran en el tiempo ordinario, los registros de Vatican News también mencionan la conmemoración de San Fermín entre los santos de esta fecha.

San Fermín nació en Pamplona, se convirtió en obispo de Amiens y fue arrestado durante las persecuciones. Negándose a abjurar, fue martirizado entre los años 290 y 303.