Hoy 26 de octubre, la oración tiene el propósito de pedir paciencia ante los procesos que avanzan lentamente, y elevar las súplicas a San Evaristo.

Muchas veces, las personas enfrentan momentos de profunda frustración cuando sus proyectos y anhelos avanzan con demasiada lentitud. La desesperación nubla la mente y dificulta el camino diario hacia las metas personales o profesionales. Para encontrar la calma frente a estos obstáculos, miles de fieles buscan un refugio seguro en la fe cristiana.

Oración para hoy 26 de octubre

Pronuncia estas palabras con devoción para alejar la frustración de tu mente y de tu corazón durante este día:

“Señor, por intercesión de San Evaristo, te pido que inundes mi espíritu con tu infinita paciencia. Ayúdame a comprender que todo gran objetivo requiere tiempo, dedicación y esfuerzo. Aleja de mí la desesperación cuando los resultados tardan en llegar. Otórgame la serenidad para aceptar los procesos que avanzan lentamente y dame la fuerza para no rendirme frente a los obstáculos. Enséñame a confiar en tus tiempos perfectos, para que pueda actuar con prudencia y mantener viva la esperanza, incluso cuando las cosas no suceden como yo esperaba. Amén.”

Santoral hoy 26 de octubre

La Arquidiócesis de México marca este 26 de octubre como un día de profunda reflexión y memoria histórica. El calendario litúrgico incluye a San Evaristo en el santoral de hoy, reconociendo su legado de fe y perseverancia. Además, los registros oficiales de la Iglesia Católica conmemoran a San Rogaciano en esta misma jornada. Aunque San Evaristo no goza de la misma popularidad mediática que otras figuras religiosas, su presencia representa la constancia y la firmeza en las convicciones.

Evaristo fue el cuarto o quinto obispo de Roma, dependiendo de cómo se ordenen los pontificados de Lino, Anacleto o Cleto y Clemente I. Gobernó la Iglesia romana aproximadamente entre los años 99 y 107 d. C., durante el reinado del emperador Trajano. Según la tradición, murió como mártir y fue sepultado cerca de la tumba de Pedro, en el Vaticano.

Los relatos legendarios sobre su vida le atribuyen la división de Roma en parroquias y la asignación de títulos a los cardenales.

Evaristo forma parte del grupo de los primeros obispos de Roma cuya veneración es antigua y está documentada, aunque existen pocos datos históricos sobre su vida. Su nombre aparece de manera constante en las primeras listas episcopales y su festividad se celebra, al menos, desde el siglo V.

