Oración de hoy para reconocer tus errores: La plegaria para pedirle a Dios y San Narciso por humildad este 29 de octubre

Todos cometemos equivocaciones en nuestra vida diaria, pero dar el paso para admitir esas fallas requiere una inmensa valentía. Muchas veces el orgullo nos impide aceptar nuestras faltas y preferimos buscar excusas en lugar de ofrecer soluciones reales. Para hoy 29 de octubre, la Iglesia católica nos invita a reflexionar sobre la importancia vital de la humildad. En este día, elevamos una oración por la intercesión de San Narciso de Jerusalén, para transformar nuestras equivocaciones en verdaderas lecciones de crecimiento personal y espiritual.

Oración para hoy 29 de octubre

Rezar esta plegaria te ayudará en esos momentos en los cuales te cuesta admitir que actuaste de forma incorrecta. Pronuncia esta oración para soltar las justificaciones vacías:

“Señor Todopoderoso, en este día me acerco a ti con el corazón abierto para pedirte el don de la humildad. Reconozco que cometo errores y muchas veces mi ego intenta ocultar la verdad frente a mí mismo. Dame la valentía necesaria para aceptar mis equivocaciones frente a ti y frente a mis hermanos, sin buscar excusas ni señalar culpables. Ayúdame a reparar el daño que mis acciones causaron en otras personas. Guía mis pasos para que aprenda de mis propias fallas y me convierta en un mejor ser humano. Por la intercesión de San Narciso de Jerusalén, te ruego que me des la gracia de enmendar mi camino, mantener mi dignidad intacta y actuar siempre desde el amor verdadero. Amén.”

Santoral hoy 29 de octubre

La Arquidiócesis de México recuerda en esta fecha a San Narciso de Jerusalén, un obispo extraordinario que guio a los fieles durante los primeros siglos del cristianismo.

Los textos históricos destacan la vida de este santo por su sabiduría y su longevidad, ya que gobernó su diócesis hasta superar los 116 años de edad. Durante su ministerio, él enfrentó calumnias y dificultades enormes, pero siempre mantuvo una postura humilde y firme en sus convicciones religiosas. Incluso lo acusaron de cometer un crimen, pero para evitar conflictos, decidió retirarse a la soledad. Ya no se supo más de él hasta que volvió brevemente durante el episcopado de Gordio.

