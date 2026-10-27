Oración de hoy para atreverse a dar el primer paso: La plegaria para pedirle a San Judas Tadeo por valor ante un nuevo comienzo este 28 de octubre

Cada 28 de octubre, miles de fieles católicos conmemoran una de las fechas más importantes del calendario litúrgico. Aunque los creyentes suelen acudir a la intercesión de San Judas Tadeo para solucionar problemas imposibles o buscar milagros extraordinarios frente a la adversidad, existe una necesidad espiritual igualmente profunda que muchas veces pasa desapercibida: encontrar el valor necesario para comenzar de nuevo. Por ello, te proponemos la oración de hoy.

Oración para hoy 28 de octubre

Para encontrar ese impulso interno, los creyentes pueden recitar una plegaria específica destinada a fortalecer el espíritu ante nuevos comienzos. Esta oración busca despertar el ánimo, eliminar las barreras mentales que impiden avanzar y conectar con la valentía interior que todos poseemos.

“Glorioso San Judas Tadeo, fiel servidor y amigo, tú que conoces las dificultades del camino humano, acompáñame en este momento de incertidumbre. Hoy no vengo a pedirte por una causa imposible, sino a rogarte que intercedas para concederme el valor necesario para actuar. Libera mi mente del miedo al fracaso y aparta la duda de mi corazón. Ayúdame a dar ese primer paso en el proyecto que tanto he aplazado. Otórgame la fortaleza para enfrentar las conversaciones pendientes y la valentía para salir de mi zona de confort. Que tu ejemplo de fe inquebrantable me inspire a intentar algo nuevo hoy, confiando en que la gracia divina guía siempre mis acciones y mis decisiones. Amén.”

Santoral hoy 28 de octubre

El santoral católico marca esta fecha como la celebración religiosa más destacada de la semana al honrar a los santos Simón y Judas, apóstoles de Cristo. La tradición eclesiástica los recuerda juntos porque, según los relatos históricos, ambos predicaron el Evangelio en las regiones de Medio Oriente y compartieron el martirio por defender sus creencias con absoluta convicción.

En territorio mexicano, la Arquidiócesis de México reconoce la inmensa popularidad de esta festividad litúrgica. Los devotos acuden masivamente a los templos para expresar su gratitud y presentar sus peticiones anuales. Sin embargo, comprender la historia real de estos apóstoles invita a los feligreses a reflexionar sobre el verdadero significado de la valentía humana. Ellos abandonaron su vida anterior para emprender un camino completamente desconocido, enfrentando adversidades enormes con plena confianza en su misión.