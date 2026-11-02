Oración de hoy para tener un corazón generoso: La plegaria para pedirle a San Martín de Porres por la humildad este 3 de noviembre

Cada 3 de noviembre, los fieles católicos recuerdan a una de las figuras más queridas y compasivas de la Iglesia: San Martín de Porres. Este santo peruano destaca mundialmente por su inmensa caridad y su profundo sentido del servicio desinteresado. Muchas veces realizamos buenas acciones en nuestro entorno y sentimos una gran frustración cuando nadie nota o valora nuestros esfuerzos. La oración de hoy nos ayuda a acercarnos a su ejemplo espiritual.

Oración a San Martín de Porres para el 3 de noviembre

Quienes buscan encontrar paz frente a la falta de reconocimiento pueden elevar una plegaria especial este día. Rezar a este patrono de la humildad ayuda a purificar las intenciones del corazón y renovar la fuerza interior.

“Glorioso San Martín de Porres, tú que viviste entregado al servicio de los más necesitados sin buscar aplausos ni recompensas terrenales, te ruego que intercedas por mí en este día. Enséñame a compartir con alegría, a brindar mi ayuda en estricto silencio y a mantener mi corazón libre de orgullo o resentimiento. Cuando sienta que nadie nota mi esfuerzo diario, recuérdame que el amor verdadero no necesita espectadores. Dame la gracia de servir a mis hermanos con la misma dulzura y bondad que tú demostraste, sabiendo que la mirada del Creador aprueba cada acto genuino. Amén.”

Ayudar al prójimo sin esperar medallas, aplausos ni palabras de aliento resulta una tarea útil en nuestra sociedad actual, donde el reconocimiento público parece indispensable. Sin embargo, encontrar consuelo en esta oración fortalece el espíritu.

Qué se celebra en el santoral católico hoy 3 de noviembre

El calendario católico marca esta fecha para celebrar el legado de San Martín de Porres, nacido en 1579 en Perú, quien dedicó su existencia entera a curar enfermos, alimentar hambrientos y consolar afligidos, operando siempre desde el anonimato y la extrema sencillez.

Fue un religioso de la Orden de Predicadores, hijo de un español y una mujer negra. Desde niño, y pese a las limitaciones que enfrentó por su condición de hijo ilegítimo y mulato, aprendió conocimientos de medicina que posteriormente puso en práctica durante su vida religiosa en Lima, donde atendió generosamente a las personas más pobres.

Su vida estuvo marcada por el ayuno, la penitencia y la oración. Llevó una existencia austera y humilde, caracterizada por su profunda caridad y dedicación al servicio de los demás.