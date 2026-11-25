La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, en conjunto con el partido oficialista, promovió una queja por presunta violencia política en razón de género ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) luego de la entrevista concedida por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en el espacio informativo Hechos AM. De acuerdo con un reporte presentado en Hechos Meridiano por el periodista Jaime Guerrero, el recurso interpuesto ante la autoridad jurisdiccional ha generado alerta en el ámbito periodístico al advertirse que podría traducirse en medidas de intimidación y un nuevo intento de censura contra los medios de comunicación por difundir declaraciones de interés público.

¡Choque político y alerta por libertad de expresión!



La Sala Superior del @TEPJF_informa ordenó al @INEMexico admitir una queja de la presidenta nacional de @PartidoMorenaMx, @A_MontielR, contra la gobernadora de #Chihuahua, @MaruCampos_G, tras sus señalamientos en #HechosAM con… pic.twitter.com/7mMuPAPt8f — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 25, 2026

Durante la conversación que detonó la controversia, la mandataria chihuahuense fue cuestionada directamente sobre si Ariadna Montiel mantenía vínculos con el crimen organizado. En respuesta, Maru Campos afirmó por primera vez ante medios de comunicación que en 2021 la morenista acudió a la Sierra Tarahumara, específicamente al municipio de Guadalupe y Calvo, para negociar una tregua con un grupo delictivo a nombre del gobierno federal —e incluso pactar asuntos correspondientes al gobierno estatal— a cambio de respaldo en los procesos electorales de 2021 y 2024, advirtiendo además que no permitirá que dicha situación se repita en los comicios de 2027 en Chihuahua.

Alerta por intento de censura a la prensa desde el Tribunal Electoral

Tras la emisión de dichas declaraciones en televisión abierta, Ariadna Montiel y Morena activaron la vía electoral bajo el argumento de violencia política de género, un recurso que, según el reporte de Azteca Noticias, prepara el terreno para que el Tribunal Electoral emita resoluciones que afecten directamente la labor informativa de los medios de comunicación que reproducen o entrevistan a actores políticos.

Analistas y voces del gremio periodístico han señalado que la utilización de quejas electorales frente a señalamientos de índole política o de seguridad pública representa un riesgo para la libertad de expresión y el derecho a la información, al pretender sancionar o inhibir la cobertura noticiosa en torno a figuras dirigentes rumbo a la contienda electoral de 2027.