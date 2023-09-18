Ovidio Guzmán se declara no culpable de narcotráfico en corte de Chicago, Illinois

Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró no culpable de los cargos de tráfico de drogas en una corte de Chicago, Illilnois, en Estados Unidos.

El hijo de Guzmán Loera apareció al medio día de este lunes en un traje color naranja, con esposas en los tobillos. El hombre de 33 años requirió de un intérprete al español para responder las preguntas de la jueza de distrito Sharon Johnson Coleman.

Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, aseguró que su cliente no cooperará con la Fiscalía para declarar contra sus hermanos, de acuerdo con la agencia Reuters.

Este lunes 18 de septiembre de 2023, el hombre conocido como “El Ratón” acudió a una audiencia en la corte federal, después de ser extraditado a la Unión Americana el pasado viernes, ya que estaba en la prisión de El Altiplano, en el Estado de México.

Guzmán López tiene en su contra cargos de conspiración para importar y distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana desde México y hacia otros lugares de Estados Unidos.

¿De qué acusan a Ovidio Guzmán?

La Fiscalía estadounidense argumenta que entre el periodo de abril de 2008 a abril de 2018, Ovidio Guzmán López y su hermano, Joaquín Guzmán López, realizaron acciones para distribuir drogas de México a Estados Unidos.

Mientras que en México, “El Ratón” también tiene cargos de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y tentativa de homicidio.

Cabe recordar que Guzmán López fue detenido el 5 de enero de 2023 y pasó poco más de ocho meses en el Centro Federal de Readaptación Social de El Altiplano, en el Estado de México.

Mientras que en 2019, las autoridades mexicanas intentaron detener por primera vez al hijo del Chapo, pero ocurrió un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad e integrantes del Cártel de Sinaloa, que solamente cesó cuando Ovidio quedó liberado.

Así fue la primera imagen de Ovidio Guzmán tras su extradición

El sábado pasado, Derek Maltz, exoficial de la Administración de Control de Drogas (DEA) compartió una imagen de “El Ratón” en el avión en el que fue extraditado a Estados Unidos

Ovidio Guzmán, WELCOME TO AMERICA 🇺🇸🇺🇸🇺🇸and enjoy the family reunion with your father

El CHAPO in maximum 🇺🇸federal prison.



Positive development with this extradition but keep in mind that CDC released the latest drug death numbers for the 12 months ending April 2023 at 111,… pic.twitter.com/ryjTKswtVI — Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) September 16, 2023

“Ovidio Guzmán, bienvenido a Estados Unidos y disfruta del reencuentro familiar con tu padre El Chapo en una prisión máxima federal”, escribió el exfuncionario.

En la imagen aparece Ovidio Guzmán, quien usa lentes y un uniforme color caqui, con el número 5684, además que está esposado y sentado en un asiento de la aeronave.

Departamento de Justicia informó que Ovidio renunció a su derecho a una audiencia

Por su parte el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que Ovidio Guzmán, fue presentado ante la jueza de distrito Sharon Johnson Coleman del Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois, donde se declaró inocente.

La autoridad estadounidense agregó que Ovidio renunció a su derecho a una audiencia de detención y se le ordenó permanecer detenido sin derecho a fianza.