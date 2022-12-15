Ozuna participará en ceremonia de clausura del Mundial Qatar 2022

El cantante puertorriqueño Ozuna participará en la ceremonia de clausura del Mundial de Qatar 2022 que se llevará a cabo el próximo domingo 18 de diciembre en el estadio Lusail de Doha donde se disputará el partido Argentina vs Francia.

A través de un comunicado difundido por los representantes de Ozuna y por la misma FIFA se dio a conocer que el cantante participará en la clausura.

Cabe recordar que el puertorriqueño se ha posicionado en los primeros números de las listas flobales por su tema "Arhbo", sencillo que forma parte de la banda sonora de la Copa Mundial FIFA en Qatar 2022.

Argentina finalistas de La Copa Mundia felicidades 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 — Ozuna (@ozuna) December 13, 2022

"Arhbo" es un término coloquial catarí que significa "bienvenidos" y es un tema creado con el fin de levantar el espíritu y promover la unidad y solidaridad en este Mundial en Qatar 2022.

Ozuna ha dejado a la vista de todos que es fan del fútbol, pues a través de su cuenta oficial de Twitter dejó en claro que su favorito para llevarse la copa en Qatar 2022 es Argentina. Asimismo, compartió un video donde se le ve celebrando el pase de Argentina a la final.

El puertorriqueño se sumó al cantante David Adeleke conocido como Davido, quien canta la canción oficial del Mundial de Qatar 2022 para participar en la ceremonia de clausura de uno de los eventos deportivos más esperados.

¡YA LLEGÓ LA FINAL! ⚽️🤩



La Copa del Mundo de Qatar 2022 se la llevará sólo uno, Argentina VS Francia 🇦🇷🇫🇷



En #ElCanalDelMundial 🫰🏽🥰



📆 Domingo 18 de Diciembre

📺 Azteca 7

⏰ 9:00 AM pic.twitter.com/af23ysD6RS — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 14, 2022

Final entre Argentina vs Francia: ¿A qué hora será?

Concluyeron las semifinales del Mundial de Qatar 2022 y ya quedaron definidas las dos selecciones que disputarán la gran final de la Copa del Mundo este fin de semana: Argentina vs Francia, uno de los partidos más esperados por miles de aficionados alrededor del mundo y que reunirá a dos de las máximas estrellas de futbol internacional: Lionel Messi y Kylian Mbappé.

La final se jugará este domingo 18 de diciembre en punto de las 9:00 horas de la mañana y se podrá ver a través del canal Azteca 7 totalmente gratis.