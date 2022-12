Argentina a la final de Qatar 2022; miles festejan el triunfo

En Buenos Aires los fanáticos estaban eufóricos después de la victoria de la selección nacional de Argentina contra Croacia en la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022. La victoria los llevará a la final contra el vencedor del partido entre Marruecos y Francia.

Miles se reunieron en el Obelisco de Buenos Aires este martes 13 de diciembre para celebrar, vistiendo la camiseta de Argentina, cantaron canciones y vitorearon.

#Argentina se llevó la primera #Semifinal del #Mundial de #Qatar2022 con una exhibición de Messi y Julián Álvarez, autores de los goles en el 3-0 vs #Croacia.



¡Así celebraron los aficionados el pase a la #GranFinal! https://t.co/nthfajiwfK pic.twitter.com/69gQvyZ099 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 14, 2022

Mauricio Gasandrea / Aficionado argentino:

Estoy emocionado porque jugar una final es lo mejor. No podemos esperar más. Como argentinos, es una emoción y un sentimiento increíbles. Miren esto, miren cómo es”.

Argentina venció a Croacia 3-0 en las semifinales de la Copa del Mundo.

Finalistas en 2014, Argentina intentará conseguir su tercer título mundial de Futbol después de los obtenidos en Argentina 1978 y México 1986, donde venció a Alemania.

El próximo domingo 19 de diciembre, se enfrentarán a los campeones defensores Francia o al sorpresivo caballo negro de la competencia, Marruecos, el primer país árabe en una semifinal de la Copa del Mundo. También el primer país africano en meterse entre los mejores cuatro en una Copa Mundial de Futbol.

Ambos se enfrentarán mañana miércoles 14 de diciembre a las 13 hrs. hora de México.

#Qatar2022



🧔 35 años

⚽ 5 goles

⏱ 540 minutos jugados



Nuestra leyenda, más vigente que nunca 🙌 pic.twitter.com/MbD5OmMzgE — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 14, 2022

Argentina festeja triunfo en la casa de Maradona

En Buenos Aires, frente a un edificio de apartamentos donde vivió la leyenda del fútbol Diego Armando Maradona en la década de 1990, los fanáticos celebraron la victoria argentina en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 contra Croacia.

Aficionados emocionados, vestidos en su mayoría con camisetas argentinas blancas y celestes, celebraron coreando, saltando e incluso cantando ‘Mano de Dios’, una canción en honor a Maradona.

“Este es un sentimiento único, como dice la canción: ¡No puedo explicártelo porque no lo entenderás! Lo que tengo que disfrutar, con esta, ¡dos finales! Estoy muy emocionado porque sé lo que es estar en él. No jugué profesionalmente, pero sé cómo es estar en un campo de fútbol. Sé lo que se siente. Me alegro mucho por los chicos, se lo merecen, y por Messi sobre todo”.