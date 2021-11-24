VIDEO: Nicolás Maduro celebra su cumpleaños cantando con Pablo Montero

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, cumplió 59 años de edad, y lo celebró en el Palacio de Miraflores acompañado de su esposa y cientos de invitados, entre los que destacó la participación del cantante mexicano Pablo Montero, quien amenizó la celebración de cumpleaños y cantó “Las Mañanitas” al mandatario.

El festejo fue transmitido a través de redes sociales y la televisión abierta venezolana, donde se vio al cantante de regional mexicano interpretar una serie de canciones acompañado de mariachis en un show privado para el presidente Nicolás Maduro.

“Alma llanera”, “El rey”, “Moliendo café”, “Estos celos” y “Volver, volver”, fueron algunas de las canciones que interpretó Pablo Montero junto al Mariachi Show 2000 durante la celebración del cumpleaños 59 de Maduro.

#EnVivo 📹 | Junto a Cilia, celebro el cumpleaños número 59. https://t.co/2FNbzXuXoK — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 23, 2021

Durante la presentación, Pablo Montero le regaló su sombrero al presidente de Venezuela, quien no tardó en colocárselo en la cabeza y lanzó un grito con la frase “Viva Emiliano Zapata”, un importante personaje de la Revolución Mexicana.

“Gracias siempre a toda la gente bonita de este país que siempre me ha recibido con mucho cariño y amor. Venimos con todo el corazón a traer música mexicana. Y quiero... es que estás tan joven que te puedo hablar de tú: Nicolás, te regalo este sombrero, es mío, con mucho cariño y te queda al centavo", expresó Pablo Montero.

Posteriormente, Montero interpretó las mañanitas frente a Nicolas Maduro y su esposa, Cilia Flores, para concluir con un abrazo de felicitación por su cumpleaños.

Con mucho amor recibí en el Palacio de Miraflores, al cantante y actor mexicano Pablo Montero. Gracias por traernos la fuerza de México y entonar estas canciones para mí y todo el pueblo venezolano. Las puertas de Venezuela, estarán abiertas siempre para ti, Pablo. pic.twitter.com/k7vJa3Gchb — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 24, 2021

Famosos que le han cantado a Nicolás Maduro en su cumpleaños

El año pasado, el cantante Bonny Cepeda generó polémica tras anunciar que Nicolás Maduro le había pagado 60 mil dólares por presentarse a cantar durante su celebración de cumpleaños, sin embargo, más tarde se retractó y aseguró que solo había sido una broma, pues por su presentación no había recibido ni un peso.

Cabe mencionar que el cumpleaños 58 del líder veneolano fue criticado por el evento suntuoso que realizó en medio de la pandemia de coronavirus.

Anteriormente, en 2013, El "Divo de Juárez", Juan Gabriel, le cantó "Las Mañanitas" a Nicolás Maduro previo a su cumpleaños número 51.

