Muere primer paciente que recibió trasplante de corazón de cerdo

El Centro Médico de la Universidad de Maryland en Estados Unidos informó que murió el primer paciente que recibió el trasplante de un corazón de cerdo modificado genéticamente, después de vivir con él dos meses.

De acuerdo con el Centro Médico, el paciente, de nombre David Bennett, de 57 años de edad, murió la tarde del martes luego que su salud comenzara a deteriorarse desde hace algunos días. Cuando sus médicos se dieron cuenta que no se recuperaría, le brindaron cuidados paliativos.

“Estamos devastados por la pérdida del Sr. Bennett. Demostró ser un paciente valiente y noble que luchó hasta el final. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia”, dijo el cirujano encargado deltrasplante del corazón de cerdo.

El equipo de cirujanos encargados del trasplante, indicaron que la historia del paciente Bennett se volvió conocida por su firme voluntad de vivir, por lo que agradecieron su papel para contribuir en los conocimientos de xenotrasplantes.

With the help of a physical therapist, Pig Heart Transplant Patient David Bennett sings America the Beautiful before the #SuperBowl on NBC (@SNFonNBC) 5 weeks after his life saving surgery performed by @UMmedschool doctors. #SBLVI #UMmedschool #PT pic.twitter.com/2kvp4cKkHm — University of Maryland School of Medicine (@UMmedschool) February 14, 2022

¿Cómo fue el primer trasplante de un corazón de cerdo?

El paciente Bennett llegó al Centro Médico de la Universidad de Maryland en octubre del 2021 con problemas cardíacos, sin embargo no era candidato para un trasplante de corazón convencional, por lo que aceptó someterse a una nueva cirugía y recibir un corazón de cerdo modificado genéticamente.

Los médicos le indicaron al paciente sobre los riesgos que corría al aceptar un procedimiento experimental cuyos riesgos y beneficios eran desconocidos. El 31 de diciembre de ese año, la cirugía fue aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos.

Después de la cirugía, el corazón de cerdo trasplantado funcionó bien durante varias semanas, sin signos de rechazo, según informó el Centro Médico de Maryland.

El paciente pudo pasar tiempo con su familia y participar en fisioterapia para ayudarlo a recuperar fuerzas. Observó el Super Bowl con su fisioterapeuta y habló a menudo sobre el deseo de volver a casa con su perro Lucky, relataron sus médicos.

Finalmente el hospital indicó que al igual que con cualquier primera cirugía de trasplante en el mundo, esta condujo a conocimientos valiosos que, con suerte, informarán a los cirujanos de trasplante para mejorar los resultados y potencialmente brindar beneficios para salvar vidas a futuros pacientes.

