Pacientes con Covid-19 se atienden en ‘hospiteles’ cinco estrellas

Una tendencia en Tailandia son los “hospiteles”, es decir, hoteles de cinco estrellas que fueron adaptados para recibir a pacientes con Covid-19, siempre y cuando sean asintomáticos o tengan un cuadro de infección leve.

Los costos para conseguir hospedaje en estos singulares sitios van desde 265 euros al día (alrededor de seis mil pesos) y hay paquetes que también incluyen los alimentos.

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De acuerdo con medios internacionales, en Tailandia es obligatorio que las personas diagnosticadas con Covid-19 tengan un confinamiento de 14 días, aunque no tengan síntomas, para evitar que los contagios aumenten.

Además, el país se encuentra en medio de la tercera ola de contagios, por lo que las ocupaciones hospitalarias han mostrado un incremento, lo que motivó al sector turístico a realizar un cambio en sus instalaciones para adaptarse a la realidad que se vive en el país.

Atención de lujo para sobrellevar los contagios de Covid-19

El Ministerio de Sanidad Pública informó que en Tailandia hay al menos 40 “hospiteles”, lo que representa alrededor de cuatro mil 700 camas disponibles para que personas contagiadas de Covid-19 pasen su confinamiento en instalaciones donde destaca el lujo y la comodidad.

Las autoridades de salud calcularon que unas dos mil camas ya están ocupadas por pacientes del grupo verde, en el que se incluyen personas que no tienen síntomas o que su cuadro de infección es leve. En caso de que el estado de salud empeore, los pacientes son llevados a un hospital.

El hospital Bamrungrad, uno de los más exclusivos de Bangkok, trabaja en conjunto con Anantara Riverside Bangkok Resort, un hotel de cinco estrellas donde los pacientes pasan los 14 días obligatorios de confinamiento.

En este hotel los paquetes de hospedaje por 14 días cuestan alrededor de tres mil 900 euros, pero en algunos casos los pacientes deben cubrir aparte el costo de sus comidas, según información de agencias internacionales.

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