Juez niega solicitud de Britney Spears para retirar tutela a su padre

La jueza Brenda Penny, de la Corte Superior de Los Ángeles, rechazó la solicitud de la cantante Britney Spears para retirar la tutela a su padre.

La solicitud fue hecha en noviembre del año pasado por el abogado de la cantante, en la cual se pidió que la firma Bessemer Trust se convirtiera en cotutor junto a Jamie Spears, el papá de Britney.

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“La solicitud de suspender a James P. Spears inmediatamente después de la designación de Bessemer Trust Company of California como tutor exclusivo de la herencia se niega sin perjuicio”, se indicó en los documentos judiciales.

Esta decisión se conoce una semana después de que Britney Spears compareciera ante la jueza Brenda Penny para solicitar que se ponga fin a su tutela que desde 2008 mantiene su padre sobre ella.

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“No estoy contenta, no puedo dormir, estoy enojada y deprimida. Lloro todos los días. Mi papá y todos los involucrados en esta custodia, incluida mi manager, que tuvo un papel clave en mi castigo, deberían estar en prisión”, dijo la cantante a través de Zoom.

Padre de Britney Spears pide investigación sobre declaraciones de la cantante

En tanto, el padre de la estrella pop pidió a la corte que se haga una investigación sobre las declaraciones que Britney hizo ante la jueza la semana pasada, donde expresó que la tutela es abusiva y restrictiva.

“Se deben investigar las serias acusaciones relacionadas con trabajos forzados, tratamientos médicos obligados y terapia, atención médica inadecuada y limitaciones a sus derechos personas”, pidió el padre de Britney Spears en documentos enviados a la corte.

James Spears detalló que por la naturaleza de las acusaciones y los reclamos hechos por la intérprete de “Toxic”, es necesario que la corte confirme si el testimonio es exacto, en caso de no serlo, determinar las acciones correctivas que deben emprenderse.

El papá de Spears ha tenido la tutela de su patrimonio, estimado en 60 millones de dólares, desde 2008, junto con el abogado Andrew Wallet, quien renunció en 2019. A partir de ese momento, el hombre había sido el único responsable de supervisar las finanzas de la cantante, hasta que en noviembre del año pasado se nombró a la firma Bessemer Trust como cotutor.

En enero de 2008, Britney Spears fue hospitalizada en dos ocasiones, en ese momento le realizaron pruebas de detección de drogas y una evaluación psiquiátrica. En febrero de ese año, su padre presentó una petición a la Corte Superior del Condado de Los Ángeles para que su hija estuviera bajo una tutela testamentaria.

En octubre de ese año, la jueza Reva Goetz hizo permanente la tutela de la cantante, momento en que James y el abogado Wallet se convirtieron en cotutores de su patrimonio.

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