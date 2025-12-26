Padre del pequeño Fede llega a Estados Unidos tras terrible accidente en Galveston

Edward Ramírez Franco, padre del pequeño Fedrico, víctima del accidente aéreo en Galveston , viajó a Estados Unidos este miércoles por la mañana. Partió desde el aeropuerto de Mérida con destino a Texas con el propósito de realizar los trámites legales para traer de regreso el cuerpo de su hijo y cuidar de su esposa, quien lucha por recuperarse en un hospital de Houston.

Este traslado fue posible gracias a la rápida gestión de una visa humanitaria , otorgada por las autoridades federales tras la tragedia ocurrida el pasado lunes, cuando un avión de la Secretaría de Marina se estrelló mientras cumplía una misión de salud.

Autoridades confirman su salida

El alcalde de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rath, declaró mediante sus redes sociales que acompañó a Edward durante el proceso de salida.

"No existen palabras ante un dolor tan profundo; solo queda la solidaridad", expresó el alcalde, destacando que el padre del menor recibió asesoría para agilizar el trámite migratorio y concretar su llegada a Estados Unidos.

Así fue el accidente aéreo en Galveston

Lo que inició como una esperanza de vida terminó en catástrofe. El avión de la Marina trasladaba al pequeño Federico, quien sufría quemaduras graves, hacia el Shriners Children’s Hospital en Texas, con el apoyo de la Fundación Michou y Mau .

Sin embargo, al intentar aterrizar en el Aeropuerto Scholes de Galveston, una niebla extrema dificultó la visibilidad, provocando que la aeronave se desplomara en el mar. En el accidente perdieron la vida cuatro marinos, un médico y el pequeño Federico. De los pasajeros, solo sobrevivieron la enfermera y Julia, la madre del niño.

Cuál es el estado de salud de la madre de Federico

Julia Aracelis Cruz Vera, esposa de Edward y madre de Federico, es una de las dos personas que lograron ser rescatadas con vida de las aguas de la bahía. Actualmente se encuentra hospitalizada en Houston, donde su estado de salud es reservado pero estable.

La llegada de su esposo es fundamental para su proceso de recuperación emocional y física. Edward no solo busca respuestas sobre lo ocurrido, sino también el consuelo de saber que su compañera de vida está recibiendo la atención necesaria tras el traumático impacto.