¡Alerta en Texas! Se estrella avioneta de la Marina mexicana en Galveston

Alrededor de las 3:20 pm de este lunes, las autoridades de Galveston recibieron una alerta aterradora: una pequeña avioneta perteneciente a la Secretaría de Marina de México, había caído al agua cerca de la cuadra 9300 de la calle Broadway, al oeste del transitado Galveston Causeway.

Testigos y autoridades señalaron que el accidente ocurrió en un momento en que la zona estaba cubierta por una densa capa de niebla, lo que dificultó la visibilidad tanto para el piloto como para los primeros rescatistas que llegaron al lugar.

La aeronave, que se presume transportaba a tres personas, desapareció bajo la superficie poco después del impacto.

La Secretaría de Marina-Armada de México informa que una aeronave de esta Institución, que realizaba una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau, presentó un incidente durante su aproximación en las inmediaciones de Galveston, Texas.



Comunicado de la SEMAR sobre choque en Galveston

La Secretaría de Marina (SEMAR) confirmó a través de un comunicado que la aeronave pertenecía a su institución.

Lejos de ser una operación militar, el avión realizaba una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau , una organización dedicada a trasladar a niños quemados a hospitales especializados en Estados Unidos.

El incidente ocurrió durante la fase de aproximación al aeropuerto. La Marina informó que activó todos los protocolos de búsqueda en conjunto con las autoridades estadounidenses para atender a su personal y determinar qué salió mal durante este vuelo de carácter humanitario.

Autoridades de Galveston se pronuncian respecto al accidente

La Oficina del Sheriff del Condado de Galveston informó que la escena es crítica. Han movilizado a su equipo de buceo, unidades de drones y expertos en escenas del crimen para localizar los restos del avión. Según los primeros reportes, los rescatistas lograron sacar del agua a dos personas heridas, quienes ya están bajo cuidado médico.

Sin embargo, hay una tercera persona desaparecida. Los buzos están rastreando el fondo de la bahía, pero la falta de luz y la inestabilidad del terreno marino dificultan las labores. El público ha sido advertido de evitar la zona para permitir que los botes de rescate trabajen sin contratiempos.

Inician búsqueda de desaparecidos tras choque de avioneta en Galveston

La prioridad absoluta de las autoridades sigue siendo encontrar al tripulante desaparecido. Las labores continuarán durante la noche utilizando equipos de sonar y visión nocturna. Este accidente ha conmovido a la comunidad de Galveston, acostumbrada a ver estas aeronaves aterrizar para trasladar a pacientes hacia el Hospital Shriners, líder en tratamiento de quemaduras.

Hasta el momento, no se han revelado las identidades de los afectados. La SEMAR aseguró que mantendrá informada a la población conforme avancen las tareas de rescate y se tengan datos oficiales sobre la causa del siniestro.