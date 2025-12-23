Tragedia en Galveston: ¿Quiénes viajaban en el avión de la Marina que cayó al mar?

Lo que debía ser un traslado para salvar una vida se convirtió en una catástrofe el lunes por la tarde. Un avión de la Secretaría de Marina de México, que venía desde Mérida, se estrelló en el mar mientras intentaba aterrizar en el Aeropuerto Scholes de Galveston.

Testigos afirman que una niebla extrema cubría la zona, lo que dificultó la visión de los pilotos. A pesar de que los equipos de rescate llegaron en minutos, el impacto fue devastador.

El avión realizaba una misión humanitaria junto a la Fundación Michou y Mau para llevar a un pequeño paciente al Hospital Shriners.

En Fundación Michou y Mau expresamos nuestra profunda solidaridad con las familias ante los hechos ocurridos. Acompañamos su dolor con respeto y cercanía, honrando la memoria y reafirmando nuestro compromiso con la atención humana, sensible y digna de niñas y niños con quemaduras https://t.co/1g1WFoJq9w — Michou y Mau (@michouymau) December 23, 2025

Quiénes son las víctimas del accidente aéreo en Galveston

Según un medio local, esta sería la lista de las personas que perdieron la vida en el accidente. Entre los fallecidos se encuentran tres marinos:



Víctor Rafael Pérez Hernández (Teniente de Corbeta)

(Teniente de Corbeta) Juan Iván Zaragoza Flores (Teniente de Corbeta)

(Teniente de Corbeta) Guadalupe Flores Barranco (Marinero)

Además, la tragedia alcanzó a los pasajeros civiles. El pequeño paciente, Federico "N", falleció en el choque, al igual que el Dr. Juan Alfonso Adame González, quien lo cuidaba durante el vuelo.

También se reporta como desaparecido al Teniente Luis Enrique Castillo Terrones, cuyo cuerpo sigue siendo buscado por los buzos.

Sobrevivientes del accidente en Galveston

En medio del dolor, hubo esperanza. Los rescatistas lograron sacar con vida a dos mujeres: la enfermera Miriam de Jesús Rosas Mancilla y la señora Julia Aracelis Cruz Vera, quien acompañaba al pequeño.

Ambas fueron trasladadas de inmediato a un hospital en Galveston. Videos captados por personas en el lugar muestran el momento heroico en que los paramédicos bajaron a las sobrevivientes de los botes para llevarlas a las ambulancias. Su estado de salud se mantiene bajo reserva, pero su rescate es considerado un milagro dada la fuerza del impacto.

Video obtained by KHOU 11 shows a woman, believed to be one of two survivors of a medical plane crash, being rescued from Galveston Bay Monday afternoon.



Rescuers share their story with @MattKHOU tonight on KHOU 11 News at 10.https://t.co/jGHPzRAI1X pic.twitter.com/l0a3FrsjIn — KHOU 11 News Houston (@KHOU) December 23, 2025

Abren investigación sobre tragedia en Galveston

Aunque todo apunta a que el mal clima y la poca visibilidad por la niebla fueron los factores principales, las autoridades de Estados Unidos han iniciado una investigación profunda. El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) lidera el caso junto a expertos de la FAA y la NTSB.

Se están revisando las cajas negras y las comunicaciones con la torre de control para saber si hubo alguna falla mecánica adicional. El objetivo es evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir en estos vuelos de ayuda binacional que son tan importantes para los niños mexicanos.

Lamentan accidente aéreo

El Hospital Shriners Children’s Texas y la comunidad médica de Galveston expresaron su profunda tristeza. Este "puente aéreo" ha salvado cientos de vidas durante décadas, y la pérdida de médicos y marinos en esta labor humanitaria es un golpe muy duro para ambos países.

Hoy, las banderas en Galveston y en las bases navales de México ondean con respeto por quienes dieron su último aliento intentando salvar a un niño. La búsqueda del tripulante desaparecido continúa con la esperanza de darle pronto un cierre a su familia.

Además del hospital, autoridades de la marina, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y la fundación Michou y Mau lamentaron el terrible accidente aéreo que, hasta ahora, dejó un saldo de 5 personas fallecidas.