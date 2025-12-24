Fallece niño de Campeche durante accidente aéreo en Texas; su padre solicita visa humanitaria

Tras el accidente aéreo de la Secretaría de México, en la bahía de Galveston, Texas, se confirmó el fallecimiento de Federico, un niño de dos años que era trasladado para recibir atención médica especializada.

Fallece Federico, un niño de dos años, durante accidente aéreo en Texas

El accidente ocurrió durante una misión humanitaria que se realizaba en coordinación con la Fundación Michou y Mau, cuyo objetivo era llevar al pequeño paciente al Hospital Shriners para que pudiera continuar con su atención médica.

En Fundación Michou y Mau expresamos nuestra profunda solidaridad con las familias ante los hechos ocurridos. Acompañamos su dolor con respeto y cercanía, honrando la memoria y reafirmando nuestro compromiso con la atención humana, sensible y digna de niñas y niños con quemaduras https://t.co/1g1WFoJq9w — Michou y Mau (@michouymau) December 23, 2025

De acuerdo con la Secretaría de Marina, en el accidente aéreo murieron seis personas. Entre las víctimas se encuentra el niño, identificado como Federico “N”, así como el doctor Juan Alfonso Adame González, quien lo acompañaba y cuidaba durante el vuelo. Ambos perdieron la vida en el impacto de la aeronave, que cayó al agua en la bahía de Galveston.

La muerte del pequeño ha generado un profundo impacto debido a que el traslado se realizaba con fines estrictamente médicos y humanitarios, en un intento por brindarle atención especializada que no podía recibir en su lugar de origen.

We're continuing to follow the very latest from Galveston, where a medial transport plane from Mexico crashed into the water. At least five people were killed, according to the Coast Guard. (Photos courtesy Sky Decker)



Latest: https://t.co/jGHPzRAI1X pic.twitter.com/rQwhQtwIXM — KHOU 11 News Houston (@KHOU) December 23, 2025

Los equipos de rescate lograron sacar con vida a dos mujeres: la enfermera Miriam de Jesús Rosas Mancilla , quien formaba parte del personal médico que acompañaba al paciente, y Julia Aracelis Cruz Vera, quien viajaba como acompañante del menor. Ambas sobrevivieron al accidente y fueron rescatadas tras el desplome.

Padre solícito visa humanitaria para recuperar el cuerpo de su hijo

El padre del menor, Edward de la Cruz Ramírez Franco, fue identificado como familiar directo del niño fallecido.

Las autoridades de Campeche, informaron que el padre del menor fallecido, Edward de la Cruz Ramírez Franco, solicitó una visa humanitaria para poder viajar tras la muerte de su hijo, Federico, quien perdió la vida en el accidente aéreo ocurrido en Galveston, Texas.

De acuerdo con lo señalado, la petición busca permitirle al padre enfrentar los trámites y el proceso derivado de la tragedia, luego de que el niño era trasladado en una misión humanitaria para recibir atención médica especializada cuando se desplomó la aeronave de la Secretaría de Marina.