VIDEO: Policía salva la vida a un hombre que tragó bolsa de marihuana

Un video que circula en las redes sociales muestra el momento en el que un policía salvó a un hombre de morir ahogado, luego de que supuestamente tragó una bolsa de marihuana al ser detenido por exceso de velocidad, en Ohio, Estados Unidos.

La grabación fue publicada por la Patrulla de Carreteras del Estado de Ohio, en Estados Unidos el pasado jueves 8 de julio. Muestra al policía cuando detiene al sospechoso de 24 años que ingirió la bolsa de marihuana al ser detenido.

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De acuerdo con medios locales, el sujeto fue detenido por el policía luego de conducir a exceso de velocidad y no utilizar el cinturón de seguridad mientras conducía sobre una carretera en el condado de Portage, en el estado de Indiana.

No intente tragar una bolsa de drogas antes de que lo detengan en un intento de evitar que un policía las encuentre”, escribió en redes sociales la Policía de Ohio.

La Policía local especificó que el oficial Hoskin fue el encargado de salvar la vida al joven que ingirió la bolsa de marihuana, gracias a que estaba alerta, con lo que se pudo evitar una tragedia.

Don't try to swallow a bag of drugs prior to getting pulled over in an attempt to keep a trooper from finding them. Luckily, Tpr. Hoskin from our Ravenna Post was alert and able to assist the man who was choking on a bag of illegal marijuana. pic.twitter.com/LqgbOhOEsW — Ohio State Patrol (@OSHP) July 8, 2021

Policía practica maniobra a joven que se tragó la bolsa de marihuana

Una vez que el policía marcó el alto al conductor por ir a exceso de velocidad, se percató que tenía problemas para respirar, por lo que le realizó la maniobra de Heimlich, el procedimiento para que una persona expulse aire de los pulmones y pueda respirar.

Cuando el joven que ingirió la bolsa de marihuana desciende del vehículo, el policía comienza a brindarle los primeros auxilios y se observa que expulsa un objeto de la boca.

Finalmente, el sujeto se sienta en el suelo, mientras el policía de Ohio le comentó que una ambulancia estaba en camino para atenderlo. “¿Quieres morir por un delito menor?”, cuestionó el oficial al joven que comió la bolsa de marihuana.

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