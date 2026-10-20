VIDEO: ¡En la misma iglesia! Así fue el último adiós del padre Patricio Sánchez tras morir aplastado por una cruz

El padre Patricio Sánchez recibió el último adiós de sus seres queridos y de la comunidad católica, luego de morir aplastado por una cruz en la iglesia Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador. El sacerdote fue velado en el mismo templo donde ocurrió la tragedia la noche del sábado, en una despedida marcada por las oraciones y el dolor de los feligreses.

La misa se convirtió en un espacio para honrar la memoria del sacerdote, quien dedicó su vida al ministerio religioso y al acompañamiento de distintas comunidades.

¿Cómo fue el último adiós al padre Patricio Sánchez?

Después de la despedida en Guayaquil, los restos del sacerdote fueron trasladados a Cuenca, su ciudad natal, donde familiares, amigos y feligreses se reunieron para darle el último adiós.

El féretro ingresó a una sala de velaciones alrededor de las 15:00 horas del lunes. La ceremonia se desarrolló de manera privada en el camposanto Santa Ana, donde los asistentes acompañaron a sus seres queridos entre oraciones y muestras de solidaridad.

Patricio Sánchez tenía 52 años y pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor. Durante su trayectoria sacerdotal ejerció su ministerio en distintas comunidades de Ecuador, entre ellas Vinces, antes de asumir su labor pastoral en Guayaquil.

Quienes lo conocieron recordaron no solo su vocación religiosa, sino también su buen humor y la entrega con la que asumió su camino como misionero desde joven.

¡ÚLTIMO ADIÓS! 🤍🕊️ El párroco Patricio Sánchez es velado en la misma iglesia Perpetuo Socorro de Guayaquil donde f4lleció la noche del sábado. Su mu3rt3 ocurrió tras la repentina caída de la cruz del altar, la cual se desprendió del anclaje de la pared y lo impactó. https://t.co/FPaNRNDyy8 — Rostros Ecuador (@RostrosEcuador) October 19, 2026

Familiares piden investigar la muerte del sacerdote

Más allá del dolor por la pérdida, la tragedia también dejó interrogantes sobre las circunstancias en las que cayó la cruz que golpeó al padre Patricio durante la celebración religiosa.

Sus familiares solicitaron que se investigue lo sucedido para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar si existe alguna responsabilidad por parte de terceros.

Jaime León, familiar del sacerdote, expresó que, aunque la muerte puede interpretarse desde la fe, considera necesario que las autoridades examinen el caso.

La petición busca esclarecer por qué se desprendió la estructura religiosa y qué factores pudieron provocar el fatal desenlace. Hasta el momento, con la información disponible, no es posible establecer si hubo negligencia ni señalar a una persona como responsable.