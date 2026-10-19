La estremecedora frase que dijo el padre Patricio Sánchez en misa antes de morir aplastado por una cruz

El padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió el sábado 17 de octubre de 2026, luego de que una cruz colocada detrás de él se desprendiera de la pared y lo golpeara en la cabeza mientras celebraba una misa en la iglesia del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador; el accidente quedó registrado durante la transmisión en vivo de la ceremonia.

Las palabras del sacerdote antes de que cayera la cruz

Instantes antes del impacto, el sacerdote había pronunciado una reflexión sobre la muerte y la importancia de dedicar tiempo a Dios; la frase estremecedora dejó un impacto en quienes seguían la misa.

"Todos los que estamos aquí también vamos a morir y a veces el tiempo que hemos utilizado en cosas no tiene tanto sentido como el tiempo que lo utilizamos en Dios", expresó ante los asistentes, sin saber que segundos después sería alcanzado por la estructura religiosa.

Como en La Profecía. El último sermón del padre Patricio Sánchez Molinari estuvo cargado de palabras premonitorias: “todos los que estamos aquí vamos a morir”. Y minutos después, la cruz cayó sobre su cabeza, matándolo al instante. #Guayaquil https://t.co/bkepy3epoy — LaHistoria (@lahistoriaec) October 18, 2026

La misa continuó con las peticiones de oración de los feligreses. Después de escuchar las palabras del padre Sánchez, una mujer pidió por las necesidades de las personas para que fueran atendidas mediante la misericordia divina; fue durante ese momento cuando la cruz cayó sobre el religioso y lo dejó tendido frente a los asistentes.

La reacción de quienes participaban en la ceremonia quedó registrada en las imágenes; varias mujeres se acercaron para intentar auxiliar al sacerdote, mientras otras personas pedían que llamaran a una ambulancia; los gritos de desesperación se escucharon durante los momentos posteriores al impacto.

Pese a los intentos de ayuda, el padre Patricio Sánchez murió a consecuencia del golpe; la celebración religiosa quedó interrumpida y al lugar acudieron elementos de las autoridades locales para realizar las diligencias correspondientes.

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¿Qué ocurrió en la iglesia del Perpetuo Socorro?

El accidente ocurrió en la zona centro-sur de Guayaquil, donde el sacerdote encabezaba una ceremonia que, según los asistentes, estaba relacionada con un matrimonio. La caída de la cruz obligó a suspender el servicio religioso mientras se desarrollaban las actuaciones de las autoridades.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento de Patricio Alfredo Sánchez Molinari y expresó sus condolencias a sus familiares, además de convocar a la comunidad religiosa a orar por su descanso.

Un día después del accidente, la parroquia del Perpetuo Socorro también publicó un mensaje dedicado al sacerdote durante la celebración del domingo 18 de octubre, en él pidió por su descanso eterno y recordó la luz perpetua para el religioso.